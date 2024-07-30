快訊

台股上沖下洗！新台幣匯率仍升值2.4分、收32.846元 關鍵主力是「它」

炒CP、罵運動員通通違規！微博奧運期間清1.4萬條內容

「只是不夠絕望」吐主管爛事…公職男2個月拚上高考 暴哭跪謝文昌帝君

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IPAC反對陸曲解聯大2758決議 總統府：傳達民主國家團結訊息

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人李問表示，誠摯感謝IPAC及全球支持自由、民主與和平的夥伴，傳達民主國家團結的訊息，以具體行動表達對台灣支持。圖／總統府提供
總統府發言人李問表示，誠摯感謝IPAC及全球支持自由、民主與和平的夥伴，傳達民主國家團結的訊息，以具體行動表達對台灣支持。圖／總統府提供

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天通過決議，反對中國不當曲解「聯合國大會第2758號決議」以限縮台灣國際空間。總統府發言人李問表示，誠摯感謝IPAC及全球支持自由、民主與和平的夥伴，傳達民主國家團結的訊息，以具體行動表達對台灣支持。

李問表示，感謝IPAC各國成員不畏打壓，在備受威脅與施壓的情況下，不遠千里來到台灣，堅定為台灣發聲，讓台灣社會感受到，德不孤，必有鄰。

李問表示，感謝今年IPAC特別在台北舉行「台灣講座」，以專題報告形式針對兩個重要議題進行討論，包括「聯大第2758號決議」，以及「兩岸穩定對全球經濟之重要性」，後者呼應IPAC今年啟動的「MIST行動計畫」，呼籲各國研析台海衝突帶來的經濟衝擊，更突顯台灣對全球繁榮不可或缺。

台灣正式入會成為IPAC會員國，李問表示，恭喜立委范雲陳昭姿，成為IPAC台灣共同主席；面對威權主義擴張的威脅，國內各政黨應不分黨派，將國家安全置於政黨利益之前，共同與民主國家國際友人合作，並且共同參與「國會外交」重要的跨國平台。

總統府 聯合國 范雲 陳昭姿

延伸閱讀

台灣成IPAC新成員 范雲、陳昭姿任共同主席盼國民黨一起來

IPAC：台灣正式入會 范雲與陳昭姿任共同主席

王定宇進不了IPAC內部會議怪在野黨 民眾黨團：非會員本來就無法參加

綠委指因在野缺席無法參加IPAC內部會議 藍白反駁

相關新聞

台灣成IPAC新成員 范雲、陳昭姿任共同主席盼國民黨一起來

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今於台北舉行年度峰會，正式宣布台灣成為IPAC的新成員之一，由民進黨立委范雲和民眾黨立委...

日眾議員：IPAC承諾力阻中國破壞民主

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會今天舉行，日本眾議員、前防衛大臣中谷元表示，台海為全球貿易和供應鏈的重要樞紐，兩...

IPAC反對陸曲解聯大2758決議 總統府：傳達民主國家團結訊息

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天通過決議，反對中國不當曲解「聯合國大會第2758號決議」以限縮台灣國際空間。總統...

翁柏宗留任NCC代理主委 羅智強：民進黨毀憲亂政

立法院16日三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」修正案，刪除延任條款。因有4名NCC委員7月底屆滿卸任，行政院...

日本「台灣祭」出現五星旗 駐日代表謝長廷：停止掛名支援2年

日本年度「台灣祭」日前在東京舉行，由駐日代表處擔任後援單位，當中卻有攤位放上五星旗引發爭議。駐日代表謝長廷今天表示，對於...

駁指定說 政院：翁柏宗是「依法」代理NCC主委

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員在立法院表決卡關，行政院今天指定現任副主委翁柏宗延任，並代理主委，遭在野質疑趁新法上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。