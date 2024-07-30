IPAC反對陸曲解聯大2758決議 總統府：傳達民主國家團結訊息

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天通過決議，反對中國不當曲解「聯合國大會第2758號決議」以限縮台灣國際空間。總統府發言人李問表示，誠摯感謝IPAC及全球支持自由、民主與和平的夥伴，傳達民主國家團結的訊息，以具體行動表達對台灣支持。

李問表示，感謝IPAC各國成員不畏打壓，在備受威脅與施壓的情況下，不遠千里來到台灣，堅定為台灣發聲，讓台灣社會感受到，德不孤，必有鄰。

李問表示，感謝今年IPAC特別在台北舉行「台灣講座」，以專題報告形式針對兩個重要議題進行討論，包括「聯大第2758號決議」，以及「兩岸穩定對全球經濟之重要性」，後者呼應IPAC今年啟動的「MIST行動計畫」，呼籲各國研析台海衝突帶來的經濟衝擊，更突顯台灣對全球繁榮不可或缺。

台灣正式入會成為IPAC會員國，李問表示，恭喜立委范雲及陳昭姿，成為IPAC台灣共同主席；面對威權主義擴張的威脅，國內各政黨應不分黨派，將國家安全置於政黨利益之前，共同與民主國家國際友人合作，並且共同參與「國會外交」重要的跨國平台。