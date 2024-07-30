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審計部曝戶役政系統資安疑慮 內政部：今年完成更新

中央社／ 台北30日電

審計部指出，戶役政資訊系統有逾9成工作站作業系統，不再支援更新，恐有安全漏洞。內政部今天說，早已規畫在今年底前，完成內網所有終端主機作業系統更新作業，並採多層次防禦機制

審計部民國112年度的中央政府總決算審核報告指出，全國各戶役政資訊系統中，有逾9成工作站作業系統版本微軟公司不再支援更新，存有高風險安全漏洞，建議應適時規畫導入作業系統更新機制，強化整體資安防護能力。

內政部晚間透過新聞稿表示，為防止戶役政系統終端主機作業系統在明年10月終止技術服務後，遭駭客利用或攻擊，內政部早已規畫在今年底前，完成內網所有終端主機作業系統更新作業。

內政部說，戶役政系統工作站周邊設備繁多，如數位簽名板、拍攝式掃描器、人臉攝影機等，為避免作業系統更新過於頻繁，恐導致系統運作異常，影響民眾權益，因此系統須經充分測試無虞，才統一釋出作業系統更新檔，供戶役政作業單位下載更新，預計年底前完成全國戶役政工作站更新。

內政部強調，戶役政系統採多層次防禦機制、內外網隔離，同時導入防毒、資產管理、IP管理、政府組態基準（GCB）管理軟體，並針對全數戶役政工作站進行24小時監控，絕無藏有資安風險的地方。

內政部 機制

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