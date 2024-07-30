翁柏宗留任NCC代理主委 羅智強：民進黨毀憲亂政

立法院16日三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」修正案，刪除延任條款。因有4名NCC委員7月底屆滿卸任，行政院今去函NCC，指定現任副主委翁柏宗擔任代理主委。國民黨立委羅智強表示，此舉是規避立法監督審查，破壞憲政運作、毀憲亂政。

羅智強說，立法院16日三讀通過NCC組織法修正案，明定NCC委員不得自動延任，29日函送總統府，行政院隔一天即30日就利用總統尚未公布法令生效的空窗期，用舊法來讓NCC委員延任，並指派翁柏宗擔任主委。

羅智強表示，行政院說一切合法合規，但從憲政原理來看，法制上本來就設計將NCC的人事同意權賦予給立法院，但行政院卻用法律效果只剩不到10天的舊法來規避新法，讓NCC委員延任。

羅智強批，賴政府的作法，按民進黨自己的邏輯，就是在實質破壞立法院對行政機關的人事同意權，規避立法監督審查，就是在破壞憲政運作、毀憲亂政。