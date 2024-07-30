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國土署：租金補貼詐領占溢領比例低 將主動追回

中央社／ 台北30日電

審計部指租金補貼待追繳的溢領金額逾1億元。國土署今天說，溢領租金補貼情形，大多因個人資格條件變動所致；詐領占溢領比例約千分之8，詐領比例極低，因涉刑事責任，會追究及追回。

審計部29日公布112年度中央政府總決算審核報告指出，內政部辦理「300億元擴大租金補貼專案」，發生溢發、詐領租金補貼案件，尚待追繳的溢領金額高達新台幣1億餘元，又住宅基金銀行專戶長期滯存民眾繳回的租金補貼溢領款項，未及時核銷處理，宜檢討改善。

內政部國土管理署晚間透過新聞稿指出，民國111年起開辦300億元擴大租金補貼，協助民眾減輕居住負擔，截止7月底止受理逾80萬戶，已核定近59萬戶，其中逾5成是單身青年核定戶數、2成是新婚及育有未成年子女家庭、3成是經濟弱勢及社會弱勢族群。

國土署表示，目前溢領租金補貼情形，大多因個人資格條件變動所致，態樣包含繼承、購屋或受贈、婚後配偶持有房屋、租約提前終止、申請人死亡等不同樣態，經調取資料確認比對，都已通知申請人繳回溢領款項。

國土署說，如果是透過偽造文書簽訂不實租約詐領補貼的案件，因涉及刑事責任，會另予追究及追回。目前移送司法及警察機關調查辦理為22案，其中2案經法院判決確定，嫌犯事後坦承犯罪，並在調解庭與國土署達成協議，償還詐領的租金補貼，強調詐領占溢領比例約千分之8，詐領比例極低。

社會住宅興辦進度部分，國土署表示，截至6月底，全國直接興建戶數達10萬3838戶，中央已興辦5萬5168戶，地方興辦4萬8670戶，分布全國22縣市，現也持續擴大盤點各部會國公有土地，運用低度利用、老舊機關廳舍、退場學校校地來合作興建社宅

國土署說，將以多元方式取得社宅用地，並以「小造鎮」概念讓新開發地區發展成多元機能、全齡服務的社宅園區，貼近民眾日常生活及居住需求。

國土署 社宅 租金補貼

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