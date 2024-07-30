快訊

搞丟軍槍買空氣槍「以假亂真」 海陸新訓中心指揮官、營長下場慘了

奧運羽球／麟洋配跨屆8連勝 王齊麟評估進8強機率75到80%

奧運拳擊／第二回合一度扳平 黃筱雯仍止步16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駁指定說 政院：翁柏宗是「依法」代理NCC主委

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
NCC副主委翁柏宗。圖／聯合報系資料照片
NCC副主委翁柏宗。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員在立法院表決卡關，行政院今天指定現任副主委翁柏宗延任，並代理主委，遭在野質疑趁新法上路前偷渡耍詐。行政院強調，新法尚未公布生效，為維護NCC正常運作，暫由延任的翁柏宗依法代理主委職務，沒有所謂「無視組織法刪延任條款」、「指定」的情況。

行政院發言人陳世凱表示，「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正案雖於7月16日由立法院三讀通過，經瞭解，立法院遲至昨日下午4點30分左右將咨文送至總統府。考量法律公布需作業時間，而現任主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁與林麗雲等4人任期即將於7月31日屆滿，做出相關決定。

陳世凱指出，在新法未及公布生效與施行前，為維護國家通訊傳播委員會正常運作，而現任主委陳耀祥又因學校借調期間已屆滿須行歸建，導致主委將出缺，便依現行「國家通訊傳播委員會組織法」第4條及第5條前段規定，於新法公布及施行前，暫由延任的翁柏宗依法代理主委職務。

陳世凱強調，翁柏宗代理主委的相關程序皆依法辦理，所謂「無視組織法刪延任條款」云云，似未掌握法規公告生效以及施行等程序尚未完備等情況，且翁柏宗是「依法」代理主委，以「指定」等語，在法規適用上有所誤解。

翁柏宗 行政院 陳世凱

延伸閱讀

翁柏宗被指定留任NCC代理主委 藍委轟不尊重立法權

獨家／無視組織法刪延任條款 翁柏宗仍擔任NCC代理主委

卓榮泰主持總預算審核會議 社福列首位、公建增幅最高

深夜才收預報？6縣市颱風假急轉彎 政院：已即時提供氣象資訊

相關新聞

台灣成IPAC新成員 范雲、陳昭姿任共同主席盼國民黨一起來

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今於台北舉行年度峰會，正式宣布台灣成為IPAC的新成員之一，由民進黨立委范雲和民眾黨立委...

駁指定說 政院：翁柏宗是「依法」代理NCC主委

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員在立法院表決卡關，行政院今天指定現任副主委翁柏宗延任，並代理主委，遭在野質疑趁新法上...

柯文哲稱京華城案「圖利但不違法」民進黨：想將圖利除罪化嗎？

民進黨發言人韓瑩今天表示，民眾黨柯文哲日前提到的京華城案，指出「圖利但不違法」，柯文哲此言論完全是在附和民眾黨立委黃國昌...

賴清德：不論稱中華民國或台灣 主體就是這塊土地

賴清德總統今天接見「北美洲舜裔篤親總公所」訪團時表示，不論其他國家稱呼台灣是中華民國、台灣或中華民國台灣，國際間看到的主...

翁柏宗被指定留任NCC代理主委 藍委轟不尊重立法權

立法院17日三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」修正案，刪除現任NCC委員延任條款。為避免8月1日起，NCC沒...

審計部估今年短絀4905億 張智倫：吃了誠實豆沙包

審計部昨天公布112年度中央政府總決算審核報，內容彙整各項政府支出並提出施政建議，報告中揭露，總預算與特別預算歲入歲出併...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。