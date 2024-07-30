駁指定說 政院：翁柏宗是「依法」代理NCC主委

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員在立法院表決卡關，行政院今天指定現任副主委翁柏宗延任，並代理主委，遭在野質疑趁新法上路前偷渡耍詐。行政院強調，新法尚未公布生效，為維護NCC正常運作，暫由延任的翁柏宗依法代理主委職務，沒有所謂「無視組織法刪延任條款」、「指定」的情況。

行政院發言人陳世凱表示，「國家通訊傳播委員會組織法」部分條文修正案雖於7月16日由立法院三讀通過，經瞭解，立法院遲至昨日下午4點30分左右將咨文送至總統府。考量法律公布需作業時間，而現任主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁與林麗雲等4人任期即將於7月31日屆滿，做出相關決定。

陳世凱指出，在新法未及公布生效與施行前，為維護國家通訊傳播委員會正常運作，而現任主委陳耀祥又因學校借調期間已屆滿須行歸建，導致主委將出缺，便依現行「國家通訊傳播委員會組織法」第4條及第5條前段規定，於新法公布及施行前，暫由延任的翁柏宗依法代理主委職務。

陳世凱強調，翁柏宗代理主委的相關程序皆依法辦理，所謂「無視組織法刪延任條款」云云，似未掌握法規公告生效以及施行等程序尚未完備等情況，且翁柏宗是「依法」代理主委，以「指定」等語，在法規適用上有所誤解。