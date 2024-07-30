柯文哲稱京華城案「圖利但不違法」民進黨：想將圖利除罪化嗎？

民進黨發言人韓瑩今天表示，民眾黨柯文哲日前提到的京華城案，指出「圖利但不違法」，柯文哲此言論完全是在附和民眾黨立委黃國昌之前的說法，這無非是在玩文字遊戲。

韓瑩表示，根據貪汙治罪條例，圖利罪的構成要件是「明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得不法利益為要件。」這就是犯罪，如果這不是貪汙，那什麼才是貪汙？難道民眾黨是主張「圖利除罪化」嗎？

韓瑩指出，柯文哲各種荒腔走板的言論，甚至將賴清德總統比喻為納粹元首希特勒。作為一個民主社會的政治人物，柯文哲不應該利用這種威權心態來製造社會對立，對比柯文哲過去自己五度「稱帝」，如此根深蒂固的威權心態，才更令人感到不可思議。

韓瑩說，要提醒柯文哲及民眾黨，根據媒體最新公布民調顯示，民眾對於民眾黨反感度已逼近5成，民眾黨好感度甚至已達創黨以來的低點，顯示人民已對柯文哲頻頻的胡言亂語感到厭煩甚至厭惡，呼籲柯文哲回頭是岸，謹言慎行，當心「主席一張嘴，全黨慘跳水」。