日本「台灣祭」出現五星旗 駐日代表謝長廷：停止掛名支援2年

日本年度「台灣祭」日前在東京舉行，由駐日代表處擔任後援單位，當中卻有攤位放上五星旗引發爭議。駐日代表謝長廷今天表示，對於此事導致活動失焦感到遺憾，經調查後，決定此後2年停止對「台灣祭」掛名支援，以示警惕。

日本華商總會26日到28日在東京代代木公園舉辦「台灣祭 2024」（2024 Taiwan Festa），並邀請駐日代表處擔任後援單位，今年活動將台灣夜市複製到日本，現場有許多台灣小吃攤位。但網友發現有攤位放上五星旗，引發爭議。

謝長廷今天在臉書發文表示，日本華商總會在代代木公園舉辦台灣祭活動，類似活動已經是第7次，援例由駐日代表處掛名後援，主辦單位並提供攤位，由僑務委員林月理協同組織埼玉台灣總會成員們支持台灣參加世界衛生組織（WHO）的連署活動，現場掛著國旗，進行順利，代表處也派員參加。

他表示，事後有人發現活動中某攤商在其攤位的宣傳上印有中華人民共和國的國旗，引發批評，致活動失焦，甚為遺憾，主辦單位失察背棄信賴，經調查後，決定此後2年停止對該活動掛名支援，以示警惕。