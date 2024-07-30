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台灣成IPAC新成員 范雲、陳昭姿任共同主席盼國民黨一起來

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）第4屆年會今天在台北登場，23國及歐洲議會、49位議員及政要來台與會，並於下午舉行國際記者會。IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）宣布，台灣正式加入IPAC，並由民進黨立委范雲（左）與民眾黨立委陳昭姿（右）擔任共同主席。記者杜建重／攝影
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）第4屆年會今天在台北登場，23國及歐洲議會、49位議員及政要來台與會，並於下午舉行國際記者會。IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）宣布，台灣正式加入IPAC，並由民進黨立委范雲（左）與民眾黨立委陳昭姿（右）擔任共同主席。記者杜建重／攝影

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今於台北舉行年度峰會，正式宣布台灣成為IPAC的新成員之一，由民進黨立委范雲和民眾黨立委陳昭姿擔任共同主席。范雲表示，國民黨作為台灣的主要政黨，希望大家可以一起參與IPAC，不管對中國習近平政權有什麼不同的想法，都可以在這個平台上表達意見。

IPAC第4屆年會今在台北登場，包括23國及歐洲議會、49位議員及政要來台與會，並於下午舉行國際記者會。IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）於記者會中宣布，台灣正式加入IPAC，並由范雲及陳昭姿擔任共同主席。台灣，與哥倫比亞、伊拉克、馬拉維、所羅門群島、岡比亞及烏拉圭等其他6國，共7國一同成為IPAC的新成員。

IPAC於2020年成立，目的為關注並改革各國對中華人民共和國的政策，加上今天宣布的新成員，成員來到41個國家的議會，超過250名跨黨派國會議員。

至於國民黨立委今未出席IPAC年會，范雲說，IPAC的大門已經為台灣打開，當然希望未來還有機會，作為台灣的主要政黨，大家可以一起參與，守護台灣的民主，她認為這應該是全民的共識。范雲說，大家不管對習近平政權有什麼不同的想法，未來都可以在這個平台上表達意見。

另外，由於IPAC各成員國共同主席必須是跨黨派議員、民代，陳昭姿說，如果今天沒有民眾黨出席，台灣不可能成為IPAC成員，也不可能組成兩位共同主席。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今於台北舉行年度峰會，正式宣布台灣成為IPAC的新成員之一，由民進黨立委范雲（右二），和民眾黨立委陳昭姿（左一）擔任共同主席。圖／民眾黨立委吳春城提供
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今於台北舉行年度峰會，正式宣布台灣成為IPAC的新成員之一，由民進黨立委范雲（右二），和民眾黨立委陳昭姿（左一）擔任共同主席。圖／民眾黨立委吳春城提供

范雲 陳昭姿

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