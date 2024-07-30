聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣成IPAC新成員 范雲、陳昭姿任共同主席盼國民黨一起來
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今於台北舉行年度峰會，正式宣布台灣成為IPAC的新成員之一，由民進黨立委范雲和民眾黨立委陳昭姿擔任共同主席。范雲表示，國民黨作為台灣的主要政黨，希望大家可以一起參與IPAC，不管對中國習近平政權有什麼不同的想法，都可以在這個平台上表達意見。
IPAC第4屆年會今在台北登場，包括23國及歐洲議會、49位議員及政要來台與會，並於下午舉行國際記者會。IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）於記者會中宣布，台灣正式加入IPAC，並由范雲及陳昭姿擔任共同主席。台灣，與哥倫比亞、伊拉克、馬拉維、所羅門群島、岡比亞及烏拉圭等其他6國，共7國一同成為IPAC的新成員。
IPAC於2020年成立，目的為關注並改革各國對中華人民共和國的政策，加上今天宣布的新成員，成員來到41個國家的議會，超過250名跨黨派國會議員。
至於國民黨立委今未出席IPAC年會，范雲說，IPAC的大門已經為台灣打開，當然希望未來還有機會，作為台灣的主要政黨，大家可以一起參與，守護台灣的民主，她認為這應該是全民的共識。范雲說，大家不管對習近平政權有什麼不同的想法，未來都可以在這個平台上表達意見。
另外，由於IPAC各成員國共同主席必須是跨黨派議員、民代，陳昭姿說，如果今天沒有民眾黨出席，台灣不可能成為IPAC成員，也不可能組成兩位共同主席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言