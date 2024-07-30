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翁柏宗被指定留任NCC代理主委 藍委轟不尊重立法權

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院今日去函NCC，指定現任副主任委員翁柏宗擔任代理主委。圖／聯合報系資料照片
行政院今日去函NCC，指定現任副主任委員翁柏宗擔任代理主委。圖／聯合報系資料照片

立法院17日三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」修正案，刪除現任NCC委員延任條款。為避免8月1日起，NCC沒有主委，行政院今去函NCC，指定現任副主委翁柏宗擔任代理主委。國民黨立委翁曉玲批，行政院應尊重新法，讓屆滿委員一起卸任，如此不尊重立法權，侵害立法權核心領域，用舊法指定翁柏宗任代理主委，是違反民主原則。

NCC新任委員人事案在立法院持續卡關，至31日將有4位NCC委員屆滿卸任，當中包括翁柏宗。

翁曉玲說，NCC組織法修正案三讀通過是16日，依照立法院作業程序，秘書處另要修改文字、調整格式等才會正式行文給行政院，總統才會公布生效。這次通過法案非常多，立法院秘書處就她了解是29日正式送行政院，送行政院再到總統公布可能有10天左右的空窗期。行政院應該尊重新法，讓4位NCC委員卸任，也不需要指定代理主委，只是看起來行政院很不尊重立法院三讀通過的新法，同時也不尊重NCC內部決議。

翁曉玲表示，據她知道，NCC上星期內部開會，討論是否4位NCC委員一起卸任，不要留一位委員代理主委，內部決議是4位委員一起卸任，媒體亦有報導。行政院應該要尊重NCC。沒想到行政院又發函指定翁柏宗延任，也無說明延任時間至何時為止，這部分凸顯出行政院不尊重立法權，侵害立法權的核心領域，也不尊重獨立機關合議決定。

翁曉玲強調，卸任委員不具有民主正當性，因此4位將卸任的委員須經過立法院同意，所以立法院也只有同意其可以擔任4年，再加上又有新法，這4位NCC委員應卸任離開，不得延任。用舊法指定翁柏宗擔任代理主委，違反民主原則。

國民黨立委吳宗憲表示，行政院無視立法院新修正法律不意外，行政院想怎麼做就怎麼做，不太會管立法院在想什麼。

NCC 立法院 行政院

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