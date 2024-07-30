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審計部估今年短絀4905億 張智倫：吃了誠實豆沙包

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委張智倫。記者張睿廷／攝影
國民黨立委張智倫。記者張睿廷／攝影

審計部昨天公布112年度中央政府總決算審核報，內容彙整各項政府支出並提出施政建議，報告中揭露，總預算與特別預算歲入歲出併計後，2024到2029年度均為差短，2024年度預計短絀高達4905億元。國民黨立委張智倫指出，審計部應該是吃了「誠實豆沙包」，點出政府財政長期負擔沉重，對賴清德政府施政將是極大的挑戰。

張智倫指出，審計部報告提到政府不敢面對的問題，審計部評估，總預算與特別預算歲入歲出併計後，從2024到2029年度均為短絀，政府財政長期負擔沉重，對賴清德政府將是極大的挑戰。

張智倫也說，蔡政府任內特別預算編列高達2.49兆元，多以舉債支應，執行期間還延續到下任政府。截至2023年底，政府長期債務約為5兆8187億元，較2022年底債務餘額增加1190億元；若再加上短期債務300億元，2023年底平均每位國民須負擔債務為25萬元，較2018年底增加2.3萬元，試問民眾內心作何感想？

張智倫表示，在野黨過去不斷呼籲遵守財政紀律，然而民進黨政府屢屢以特別預算規避舉債上限規定，特別預算在民進黨執政下常態化，如今百姓開始承受財政紀律不彰的苦果，不只債留子孫，更可能債留曾孫。

張智倫指出，要解決特別預算浮濫編列的問題，應修「預算法」第83條，規範若要為「不定期或數年一次之重大政事」編列特別預算，必須經過立法院同意才能提出，提出標準從嚴，才能重建財政紀律，避免夾帶一般預算的施政項目。

張智倫呼籲，中央政府財務狀況已經沒有揮霍的本錢，賴清德政府未來不能再「蔡規賴隨」，而是要把預算花在刀口上，讓政府財務更加公開透明。他也說，未來在立法院會緊盯政府預算的使用，為民眾也為下一代看緊荷包。

債務 張智倫 賴清德

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