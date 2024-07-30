IPAC：台灣正式入會 范雲與陳昭姿任共同主席

對中政策跨國議會聯盟執行董事裴倫德今天於年度峰會宣布，台灣正式成為IPAC成員，並由立委范雲與陳昭姿擔任共同主席。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）第4屆年會今天在台北登場，23國及歐洲議會、49位議員及政要來台與會，並於下午舉行國際記者會。

IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）宣布，台灣正式加入IPAC，並由民進黨立委范雲以及民眾黨立委陳昭姿擔任共同主席。

同時，所羅門議員肯尼羅瑞（Peter Kenilorea）也宣布，哥倫比亞、伊拉克、馬拉威、所羅門群島、岡比亞及烏拉圭等6個新國家加入聯盟。

IPAC於2020年成立，目的為關注並改革各國對中華人民共和國政策，加上今天宣布的新成員，成員為41個國家的議會，超過250名跨黨派國會議員。