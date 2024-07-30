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政院指定任NCC代理主委 翁柏宗：法規以政院解釋為主

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
行政院今日去函NCC，指定現任副主任委員翁柏宗擔任代理主委。圖／聯合報系資料照片
行政院今日去函NCC，指定現任副主任委員翁柏宗擔任代理主委。圖／聯合報系資料照片

NCC（國家通訊傳播委員會）人事案卡關，為避免NCC自8月1日起空轉，行政院今日去函NCC，指定現任副主任委員翁柏宗擔任代理主委。對此，翁柏宗今日僅簡短表示，「相關法規解釋或是任期，由行政院解釋為主」。

NCC現任主委陳耀祥、副主委翁柏宗及林麗雲、王維菁共4位委員任期將至7月底，在立院修正「NCC組織法」、刪除萬年條款及延任規定之後，4位委員確定無法延任。

而行政院4月底提名的新任委員人選，包含副主委翁柏宗、師大大傳所教授陳炳宏、媒體改革學者羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉等，因為4位新任委員人事同意權，遲遲未列入立院討論議程，NCC新任人事案始終沒有敲定。

由於立法院已經休會，NCC新人事案確定無法在7月底前通過，換言之，8月1日起，NCC委員只剩3位，沒有達到法定人數，NCC委員會無法合法召開。

為了不讓NCC空轉，行政院今日去函NCC，指定現任副主委翁柏宗擔任代理主委。此外，為了避免NCC空轉，造成審議案件積壓，NCC上周已先就審議及分層作業事項重新調整，如電信管制射頻器材製造及進口，從許可案移列至處分案，由主委或代理主委召開諮議會議討論後決定即可。

NCC 翁柏宗 行政院

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