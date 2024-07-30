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李登輝逝世4周年 台聯至五指山緬懷致敬

中央社／ 台北30日電
前總統李登輝逝世4周年，台灣團結聯盟率黨公職、李登輝學校校友等團體至五指山國軍公墓緬懷。（李登輝基金會提供）中央社
前總統李登輝逝世4周年，台灣團結聯盟率黨公職、李登輝學校校友等團體至五指山國軍公墓緬懷。（李登輝基金會提供）中央社

今天是前總統李登輝逝世4周年，台灣團結聯盟黨主席周倪安率黨公職、李登輝學校校友等團體來到五指山國軍公墓，在特勳區李登輝墓前致敬，由李登輝基金會董事長李安妮、執行長鄭睦群代表接待。

李登輝基金會今天發布新聞稿表示，周倪安在致敬儀式後說，李登輝晚年除了關心第二次民主改革外，仍掛心農畜的改良、台灣能源及資訊政策。李登輝旺盛的求知慾與行動力、關懷社會的品格，實為台灣歷史上的典範人物。

周倪安說，而在這動盪的時局讓人更想念李登輝，國人應藉由對李登輝生前行跡的追思，進而團結集思台灣未來當行的路－建立一個正常的國家，台聯也會繼續為這片土地努力打拚。

鄭睦群表示，李登輝經常被認為是台聯的精神領袖，但其實李登輝不僅是創黨者，更是「實質的領袖」。許多重大議題例如反對八吋晶圓赴中設廠等，皆由李登輝直接指示黨團執行，而台聯也為台灣做出了許多重要的貢獻。台聯曾在2012年靠著主打重要議題重返國會，期盼未來能再次於中央為民喉舌。

此外，鄭睦群也預告，許遠東先生暨夫人紀念文教基金會、李登輝基金會與白鷺鷥文教基金會將於9月15日晚間，在台北國家音樂廳聯合舉辦「李登輝紀念交響音樂會」，呼籲民眾共襄盛舉，在交響樂聲中懷念永遠的「阿輝伯」。

台聯 李登輝 音樂會

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