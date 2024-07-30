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日首相大熱門石破茂將訪台 擬晉見賴總統

中央社／ 東京30日綜合外電報導
石破茂是日本下任首相的熱門人選。圖／聯合報系資料照片
石破茂是日本下任首相的熱門人選。圖／聯合報系資料照片

日媒報導，被外界視為日本下一任首相熱門人選之一的自民黨前幹事長石破茂，8月將率跨黨派日本國會議員訪團訪問台灣，目前已知正協調晉見總統賴清德等人。

日本共同社報導，石破預計8月12日到14日以日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」成員身分訪台。這項訊息今天由日本在野黨「實現教育無償化之會」黨主席前原誠司對外公布。

石破跟前原將擔任這次訪團的共同團長。前原在記者會上談到此行訪台意義時說，「跟共享價值觀的台灣緊密合作非常重要」。

每日新聞報導，石破與前原一行人是接受台灣邀請將赴台訪問，成員包括自民黨、立憲民主黨、實現教育無償化之會及有意願訪台的國會議員等。

前原說，為了東北亞的和平與穩定，「台灣是非常重要的夥伴」，他們希望以跨黨派安全保障議員聯盟身分持續跟台灣進行交流。

首相岸田文雄2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，岸田若能連任總裁，可說意謂著連任首相。

不過，岸田內閣支持率持續低迷，被認為可能是「後岸田時代」熱門接班人選之一的石破，日前受訪談到總裁選舉時說，「正在深思熟慮（是否出馬）」。

儘管石破本人至今仍未鬆口是否投入總裁選舉，但日媒7月民調顯示，22.1%受訪者認為石破最適合擔任自民黨下任總裁；前環境大臣小泉進次郎獲10.9%受訪者支持居次；前首相菅義偉以5.2%排名第3。至於有意爭取連任的岸田僅以3.2%支持度排名第6。

日本 石破茂 自民黨 賴清德

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