賴清德列舉中國打壓 願以對話取代對抗

總統賴清德對中態度愈來愈強硬！他30日出席「對中政策跨國議會聯盟」年會時，致詞列舉中國對台打壓模式，如經濟脅迫、法律戰與扭曲歷史等，並呼籲民主國家團結對抗威權體制擴張。他也列舉「四大支柱」戰略，包括強化國防、增加經濟安全等，雖然也有提到維持現狀、與中國增加交流，但篇幅並不多。

列舉中國對台打壓

總統賴清德20日出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會台灣專題並發表演說。包括歐洲議會在內共有49位跨國、跨黨的議員與會，展現民主國家團結的氛圍。賴清德說，台灣位處第一島鏈、民主防線的最前線，展現與威權主義對抗、守護民主與區域和平的決心。

「台海和平穩定與全球民主和平繁榮發展息息相關！」賴清德強調，中國在東海與南海擴軍，並與俄羅斯在南海、西太平洋進行海空聯合軍演，北約峰會也說中國是俄烏戰爭的關鍵支持者，中國對台灣除了軍事恫嚇，還有外交打壓、經濟脅迫、網路攻擊與散布錯假訊息，透過法律戰擴權與扭曲歷史，但這都不能拿來最為對外侵略的藉口。

向國際介紹四大支柱

賴清德感謝美國政府與歐洲許多國家都有公開反駁中國對聯大2758號決議與一中原則的不當連結，避免中國建立對台侵略的法律依據。他也再次提到會以「和平四大支柱」因應中國擴張，包括：

一、推動國防自主，增加軍事採購與強化全民防衛，賴清德也與國際訪賓強調，他已成立「全社會防衛韌性委員會」，就是展現因應中國挑戰的決心。「未來會爭取加入CPTPP，與歐盟締結『經濟夥伴協定』！」賴清德指出，第二個支柱是建構經濟安全，盼利用台灣的半導體優勢與理念相近國家合作。

確保兩岸穩定？

三、加強與民主國家連結，G7公報首度支持台灣有意義參與國際組織，且台海若爆發衝突，損失將比新冠疫情、俄烏戰爭還要嚴重，台灣也會在公衛、氣候變遷與世界積極交流。

他同時也說，第四個支柱是「穩定、有原則的兩岸關係」，會確保區域和平維持現狀，以對話取代對抗，並與中國增加交流，降低台海衝突的可能性。

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