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IPAC：聯大2758號決議未提台灣、遺憾中國扭曲

中央社／ 台北30日電
外交部29日晚間舉行IPAC歡迎酒會，IPAC輪值團長、法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）致詞。（外交部提供）中央社
外交部29日晚間舉行IPAC歡迎酒會，IPAC輪值團長、法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）致詞。（外交部提供）中央社

中國近年持續將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。對中政策跨國議會聯盟今天通過決議指出，聯大第2758號決議沒有提及台灣、沒有處理台灣的政治地位，也沒有主張中國對台主權。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會今天在台北舉行，會中安排「台灣專題」（Taiwan Session）場次，邀請專家就聯大第2758號決議進行專題簡報，並在IPAC主席、德國綠黨議員包瑞翰（ReinhardBütikofer）主持下，通過IPAC對聯大第2758號決議文提出典範決議。

根據IPAC典範決議，IPAC成員決心讓大眾了解聯大第2758號決議被曲解意義，並將致力支持台灣有意義參與聯合國以及相關機構的合理主張。

IPAC決議提及，1971年10月通過的聯大第2758號決議僅主張中華人民共和國於聯合國的合法代表權，沒有提及台灣、沒有處理台灣的政治地位、沒有主張中國對台主權，並對台灣參與聯合國及其相關機構的地位保持沉默。

IPAC決議也指出，遺憾見到中國扭曲聯大第2758號決議以背書「一中原則」，以及中國竄改歷史文件，將「台灣」改為「中國台灣」。

IPAC決議指出，聯大第2758號決議並未提供「一中原則」國際法依據，僅原則性代表中國於聯合國的代表權；並無任何法律禁止台灣參與國際組織；聯大第2758號決議不影響其他國家對台關係的主權選擇；必須立即糾正2350萬台灣人缺乏有效參與聯合國機構的問題。

聯合國大會1971年通過第2758號決議，承認中華人民共和國是「中國」在聯合國唯一合法代表，並驅逐蔣介石的代表。

一中原則 台灣人 聯合國

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