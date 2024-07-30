台、日反核人士示警 地震核災重疊將無法避難

多名台、日反核民間人士今天在一場公聽會表示，人類無法預知地震何時、何地發生，下一次大地震也有可能襲擊台灣的核電廠。地震災害與核災害重疊時，將無法避難，若台灣核電廠要延役，應先補足法令的不足，包括核電廠應納入環評機制。

民進黨立委范雲、郭昱晴、洪申翰今天與台灣環境保護聯盟在立法院舉行「地震對核電廠的威脅」公聽會，日本石川縣前議員北野進及非核亞洲論壇日本事務局長佐藤大介受邀分享經驗。

能登半島在今年1月1日發生規模7.6強震，石川縣的志賀核能發電廠，以及新潟縣的柏崎刈羽核能發電廠均已暫停運作，有部分用過燃料池的冷卻水溢出，放射性物質對周邊沒有影響。

出生在能登半島珠洲市的北野進，長期反對珠洲核電廠興建計畫，他表示，人類對於地震還有很多不了解的地方，志賀核電廠第一號機當初運轉時，電力公司宣稱電廠下方沒有活斷層，現在已陸續發現活斷層，並不是電力公司隱瞞，而是地震研究仍是在發展階段，後來才陸續被發現。

北野進說，能登半島在3年半前開始有群發性的地震，震度不大，本來地震學家認為是偶發性，很快就結束，但去年5月發生規模6地震，到今年1月又發生規模7.6強震。他強調，地震學及活斷層調查是有極限的，人類必須有所自覺不能輕忽，也希望台灣明年5月17日邁向非核家園，台灣是日本，甚至是亞洲推動非核運動的目標。

佐藤大介指出，在311福島核災前，日本有54座核電機組，現在只有12座獲得運轉許可，不少是運轉40年的老舊機組，他提醒台灣，千萬不要讓運轉期間超過40年的老舊機組延役使用，不光是機組老舊的問題，管道腐蝕和管壁變薄，電纜、泵浦控制閥等設備零件劣化，都可能會引發核安問題。

台灣蠻野心足生態協會的律師蔡雅瀅表示，現在很多政治人物或政黨因為日本有重啟核電廠計畫就主張核電延役，這是錯誤的作法。如果要延役，必須配合修法，包括把緊急應變區放寬，不得低於日本30公里，更應該刪除核子災害損害賠償，包括重大天災、取消賠償上限，及比照礦業法，延役應先加入補辦環評機制。