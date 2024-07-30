立委指不想執行新住民基本法 內政部：敘述不正確

內政部日前公布民國112年新住民生活需求調查案，今天遭到民眾黨立委麥玉珍質疑，內政部現在為了要翻車，藉由對新住民去做調查、發新聞，做一些數據讓法律不適用，內政部有可能不想去執行。

內政部次長馬士元向中央社記者表示，新住民生活需求調查報告行之有年，相關調查在去年就進行，且內政部正在研擬各種落實法案的對策，照顧新住民權益是政府既定政策，也是總統賴清德競選政見，節目所敘述的狀況並不正確。

麥玉珍今天接受網路節目「智會Z世代」專訪時，做上述表示。

麥玉珍說，民進黨一直說自己要照顧新住民，事實上，民眾黨才是照顧新住民，成立短短5年，把新住民基本法列為新會期的優先法案，要讓新住民在台灣發揮，照顧台灣人民，不是停留在被照顧，民眾黨主席柯文哲是新住民的大恩人、大貴人。

內政部7月19日舉行「112年新住民生活需求調查案」成果發表記者會，針對媒體詢問新住民基本法與兩岸人民關係條例是否有扞格，內政部長劉世芳受訪時表示，若陸籍配偶有正式居留資格，被照顧權益與其他國家配偶都一樣，若要歸化為中華民國國籍，還是要依循台灣地區與大陸地區人民關係條例。

劉世芳也說，立法討論的時候，基本法下面要訂作用法，立法院雖通過新住民基本法，但裡面每一條都是權益保障，實質看待就是用權益保障來照顧新住民。

對於劉世芳的說法，節目主持人陳智菡表示，新住民基本法三讀通過後，內政部有不同動作，包括發問卷提及沒有必要通過，不要設立專責機關，疑似是要翻盤。

麥玉珍表示，對，內政部有可能不想要去執行。新住民基本法在立法院三讀通過後，內政部要去執行後面一些法律規定，現在用各種說法、新聞及做民調，為了要翻車，希望透過不同新住民調查及需求，去做一個數據讓法律不適用，機構不能成立。

麥玉珍還說，內政部跟陸委會現在應該跟她道歉，新住民基本法當初立法時，抹紅她縮短身分證年限，她根本沒有這個意味跟計畫，只是希望一律平等，不要歧視、帶風向。