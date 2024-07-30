賴總統：只要對等尊嚴 願與中國大陸交流合作

賴總統30日下午出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會台灣專題場次」，以「台灣的全球願景」為題發表專題演說。除了再度重申要落實和平四大支柱行動方案，也願意在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，和中國大陸進行交流，降低衝突，達到台海的和平穩定。

賴總統感謝歷來人數最多的跨國國會議員訪團，展現出各國對台灣的重視和支持，並強調，台灣站在世界民主防線最前緣，有守護民主台灣的決心，更有和大家一起維持區域和平的堅定信念。會盡一切力量跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」（Democratic Umbrella），讓理念相近的國家免於威權擴張的威脅，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。

賴總統指出，台灣將以「和平四大支柱行動方案」做為行動指引，包含強化國防力量、建構經濟安全、加強與民主國家合作及建立穩定而有原則的兩岸關係領導力，以團結的民主台灣為全世界做出更多貢獻。「台灣需要世界，世界也需要台灣」，期待大家繼續團結一致，攜手合作開創更美好的未來。

賴總統表示，IPAC從2020年成立以來，一直堅定支持台灣。各位會員在各國國會和歐洲議會，扮演關鍵的角色，推動支持台灣的決議和法案。每當台灣遭受來自中國大陸的威脅，IPAC也和台灣站在一起，聲援台灣、力挺台灣。「我要代表台灣人民向各位表達最真摯的感謝」。

賴總統說，這次IPAC在台灣召開年會，意義非常重大，有23國及歐洲議會，共49位國會議員和政要，不怕打壓、不遠千里而來，不但是歷來人數最多的跨國國會議員訪團，更展現出各國對台灣的重視和支持，也向全球的民主夥伴發出重要的訊息，民主需要團結，民主需要守護。大家更以行動證明願意為對抗威權主義擴張而努力。

賴總統提到，台灣位於第一島鏈的戰略位置，站在世界民主防線的最前緣，有守護民主台灣的決心，更有和大家一起奮鬥，維持區域和平的堅定信念。「因為我們深信，台海的和平穩定跟全球的民主、和平與繁榮發展息息相關」。近年來，中國大陸在東海、南海擴軍，不僅僅在台海進行軍事演習，也和俄羅斯在南海、西太平洋進行海空聯合軍演。就在這個月，「北約峰會」的聯合宣言更指出，中國大陸是俄烏戰爭的「關鍵支持者」。

賴總統說，面對中國大陸威權主義的對外擴張，除了對周邊國家進行軍事恫嚇，也藉由外交打壓、經濟脅迫、網路攻擊、散布錯假訊息等手段，不斷提升灰色地帶侵擾，破壞區域的和平穩定。此外，中國大陸的擴權行為也經常是透過法律戰或是扭曲歷史。法律是公平正義的防線，歷史則是自我反省的鏡子，絕不能拿來作為對外侵略的藉口。稍後各位將探討的聯合國大會第2758號決議，就是非常顯著的例子。

藉此機會，賴總統特別感謝美國政府以及歐洲議會等國際力量，分別透過公開說明或決議，反對中國大陸錯誤詮釋聯大第2758號決議，與「一中原則」不當連結，企圖用來限縮台灣的國際參與，並且建構中國大陸武力犯台的法理依據。

他強調，中國大陸對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅。台灣會盡一切力量跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅。攜手促進世界的民主、和平與繁榮，這是我們對國際社會的承諾，也是台灣當前的全球願景。台灣將以「和平四大支柱行動方案」做為行動指引。

第一根支柱是強化國防力量。將持續推動國防自主，以及對外進行軍事採購，建立引進新興技術的機制，以及建構全民防衛體系。上個月，他也宣布將在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，來強化社會整體的韌性，足以因應各項挑戰。上個禮拜，台灣剛舉行全國性防衛作戰的軍事演習，今年特別以「無劇本、實戰化」的方式，來驗證國軍的應變能力，也展現我們守護國家的決心。

第二根支柱是建構經濟安全。台灣擁有強大的科技實力及創新能力，半導體產業也領先全球。這是台灣的優勢，也是台灣的責任，將持續努力，跟理念相近國家一起打造「民主晶片」（democracy chips）永續供應鏈，促進世界的繁榮發展。也期盼，台灣和各國深化經貿連結，包括加入CPTPP，與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」（EPA），接續推動「台美21世紀貿易倡議」，以及台英「提升貿易夥伴協議」（ETP）的後續協議談判，共同創造更豐碩的經貿成果。

第三根支柱是加強與民主國家肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，以備戰來避戰，靠實力達到和平的目標。看到G7領袖上個月發表公報，重申台海和平穩定，對國際安全及繁榮不可或缺，並且首度納入支持台灣有意義地參與國際組織。另外，IPAC今年啟動的「MIST行動計畫」，讓各國能夠瞭解，在台海地區發生的任何衝突，都將對全世界造成比俄烏戰爭和COVID-19疫情更深遠的經濟衝擊。除了表達由衷感謝，同時也將持續推動台灣的國際參與，在全球安全供應鏈、公共衛生、氣候變遷等議題，對國際社會做出更多的貢獻。

第四根支柱是穩定而有原則的兩岸關係領導力。各位國際友人都很關切兩岸關係。身為國際社會負責任的一員，台灣會致力維護區域的和平穩定，不卑不亢，維持現狀。也願意在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，和中國大陸進行交流，降低衝突，達到台海的和平穩定。以上，他所提出的行動方案，將團結所有國人的力量來落實，要以團結的民主台灣，為全世界做出更多的貢獻。

最後，賴總統說，「台灣需要世界，世界也需要台灣。促進民主、和平、繁榮是全球共同的目標。要再次感謝各位力挺台灣，也期待大家繼續團結一致，攜手合作來落實願景，創造更美好的未來，謝謝大家」。