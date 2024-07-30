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賴清德：奧運選手表現凝聚民眾團結心

中央社／ 台北30日電
總統賴清德（右）30日在總統府接見「北美洲舜裔篤親總公所」回國訪問團，他致詞表示，不論是稱中華民國、台灣或中華民國台灣，國際間看到的主體就是台灣這塊土地及2350萬人，並重申落實和平4大支柱行動方案。中央社
總統賴清德（右）30日在總統府接見「北美洲舜裔篤親總公所」回國訪問團，他致詞表示，不論是稱中華民國、台灣或中華民國台灣，國際間看到的主體就是台灣這塊土地及2350萬人，並重申落實和平4大支柱行動方案。中央社

總統賴清德今天接見北美洲舜裔篤親總公所回國訪團，除了談近日馬不停蹄的勘災行程與災後復原重建外，也透露自己看了幾場巴黎奧運比賽，從拳擊到網球賽事，總統如數家珍，強調選手的表現勢必凝聚民眾團結的心。

總統上午接見「北美洲舜裔篤親總公所回國訪問團」致詞表示，台灣因為常常遭逢到天災地變，不過幾百年來，居住在這塊土地上面的人民不管先來後到或哪個族群，都團結奮鬥，今年的4月3日花蓮發生大地震，政府把重建花蓮當做第一要務，不僅僅在花蓮成立中央的前線辦公處所，來解決民眾所面臨的各種問題，也編列了近新台幣300億元預算，讓花蓮迅速完成重建。

針對凱米颱風來襲，全國各地傳出災情，總統說明，雖然這個颱風經過的是台灣北部，不過因為西南氣流的關係，絕大多數的雨量下在中南部，中央氣象局預測很準，就是累積雨量大概1800毫米，有一些縣市好比說高雄、屏東，雨量竟然超過2009年的莫拉克颱風。

總統強調，不管哪個政黨執政，從陳水扁、馬英九到蔡英文，都編列預算從事治水防洪，再加上幾十年來中央政府跟地方政府共同合作，各種離災、減災、避災的工作愈趨於成熟，這次颱風雖然雨量非常大，但沒有擊垮民眾的信心，未來政府也會持續加強各項水利工程工作，讓台灣這塊土地不管是面臨地震或颱風，都不至於造成很大的衝擊。

另外，正在進行的巴黎奧運，總統透露自己也看了比賽，雖然有幾場大家關注的比賽以些微比數落敗，非常可惜，但也有幾名選手逐步往獎牌邁進，他特別提到女子拳擊選手黃筱雯、吳詩儀、陳念琴都晉級，網球女雙謝淑薇、曹家宜也將拚8強，選手們的表現勢必會凝聚民眾團結的心。

總統也向與會貴賓報告台灣幾十年來努力的成果，他提到，行政院長卓榮泰在行政院特別組推動經濟發展委員會，希望在全球智慧化時代的來臨，掌握這一波國際情勢的發展，他有信心在民眾共同努力下，經濟也會一步一步往前走。

針對卓榮泰日前宣布從明年開始要加薪3%，總統解釋，主計總處預估今年的經濟成長率達3.94%，應該也會是亞洲四小龍第一名，因此希望軍公教加薪帶動私人企業也跟著加薪，讓經濟的果實能夠為人民所共享。

此外，總統表示，根據2025年的中央政府總預算，各項預算中，社會福利是占比最大，這也代表政府照顧弱勢的決心。

凱米颱風 巴黎奧運 經濟發展

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