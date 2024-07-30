快訊

陸船翻覆案落幕？陸方代表臨別放砲「盡快公布真相」 海巡署回應了

中高階警官人事案發布 15名縣市分局長等33人異動

賀川對決「最新局勢曝」！綜觀87項民調平均支持度 這人領先1.5個百分點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王定宇進不了IPAC內部會議怪在野黨 民眾黨團：非會員本來就無法參加

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天在台北舉辦第4屆年會，左起為民眾黨立委陳昭姿、吳春城、民進黨立委林楚茵、王定宇、范雲、陳培瑜。圖／民眾黨立委吳春城提供
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天在台北舉辦第4屆年會，左起為民眾黨立委陳昭姿、吳春城、民進黨立委林楚茵、王定宇、范雲、陳培瑜。圖／民眾黨立委吳春城提供

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天在台北舉辦第4屆年會，民進黨立委王定宇說，因為在野黨立委沒有出席，導致台灣無法參與內部會議。民眾黨立委陳昭姿反擊，民眾黨有兩位立委報名參加，第一階段屬於內部會議，台灣並非會員無法參加，但是後半段的短演講，他們本來就會參加。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡也說，王定宇聲稱在野黨立委沒到，導致民進黨立委被擋在門外，「內部會議非正式成員，本來就不能夠參加」，王定宇本人也並未在活動會場，「請問是誰擋住了王定宇？還是他根本在自導自演？」

王定宇上午透過影片向媒體表示，IPAC是國會的結盟組織，必須要有朝野政黨人物擔任聯席主席，才能夠成為會員國，至於台灣部分，包含自己在內，在很多年前都提出申請入會，但是主要在野黨國民黨，以及其他政黨拒絕參與，因此台灣遲遲不能入會。

陳昭姿受訪時反擊，王定宇的說法完全錯誤，民眾黨本來就有報名參加，包括她跟吳春城兩位立委，第一階段屬於內部會議，「我們不是內部會員，本來就沒有參加」，至於後半段的短演講，他們本來就會參加，自己也都待在會場，等待賴清德總統的演講。

陳智菡則說，民眾黨立委吳春城、陳昭姿都有報名參與，其中陳昭姿更在上午就抵達會場參加短演講，王定宇聲稱沒有看到在野黨要出席的「徵兆」，然而從立法院國際事務處發布的通知，就能得知與會名單早在上周就製表完成，發送到各立委辦公室，怎麼會有長達三天的資訊落差。

陳智菡表示，至於IPAC內部會議，非正式成員本來就不能參加，王定宇也自行錄製影片，承認自己並非正式成員，難道是想要不受邀就亂入，更何況會議時間也並非如他所說，「款宴IPAC訪團的召集人，還是王定宇委員，連行程都搞不清楚嗎？」

陳智菡指出，王定宇在高鐵上錄製造謠影片，並未出現在IPAC活動現場，「請問是誰擋住了王定宇？還是他根本在自導自演？請問王定宇，為何如此愛說謊？這是你擔任外交國防委員會召委，接待外賓應該展現的態度與風範嗎？」

民眾黨 王定宇 陳智菡

延伸閱讀

綠委指因在野缺席無法參加IPAC內部會議 藍白反駁

綠委曝在野黨不出席IPAC峰會 台灣無法參加內部會議

IPAC代表團抵台…團長籲國際社會 共同應對大陸與俄羅斯威脅

王定宇拋真國會改革 貪汙一審有罪應停職不支薪

相關新聞

IPAC決議：聯大2758號決議文不決定台灣政治地位

賴清德總統今於IPAC年度峰會發表談話，IPAC並在賴總統談話後一致通過決議，認定聯大2758號決議文不決定台灣的政治地...

柯文哲自爆圖利京華城 民眾黨圓：合法範圍協助推動

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲深陷三大案，他今天接受節目專訪時自爆，京華城案從都市計畫委員會、都市設計審議委員會，再到三...

【即時短評】IPAC在台辦峰會 國民黨循例不隨「反華」起舞

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會今於台北舉行，會前國民黨究竟是否將有立委踏入其中，著實為外界關注，不過國民黨終究...

防剴剴案 社家署修居托人員照顧安置童原則 禁跨轄安置

剴剴案發生後，因遭虐死男童剴剴為跨轄區安置，引發疑慮，衛福部社家署上月3日修訂「直轄市、縣（市）政府運用居家托育人員照顧...

部會首長AI共識營登場 賴清德揭示打造智慧國家三步驟

今天是賴政府上任第71天，行政院人事行政總處今下午舉行「部會首長AI共識營」內部訓練，賴清德總統指出，全面性人工智慧時代...

「當事人對當事人」解決陸船事件 賴政府棄守對等尊嚴？

賴清德總統520就職演說曾義正詞嚴地喊話北京當局，「拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作」。 然而，在賴總統講完這番話不過兩個多月時間，為了能盡快處理已僵持五個多月的「0214」大陸漁船翻覆事件，賴政府選擇棄守對於兩岸互動「對等、尊嚴」的堅持。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。