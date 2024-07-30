王定宇進不了IPAC內部會議怪在野黨 民眾黨團：非會員本來就無法參加

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天在台北舉辦第4屆年會，民進黨立委王定宇說，因為在野黨立委沒有出席，導致台灣無法參與內部會議。民眾黨立委陳昭姿反擊，民眾黨有兩位立委報名參加，第一階段屬於內部會議，台灣並非會員無法參加，但是後半段的短演講，他們本來就會參加。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡也說，王定宇聲稱在野黨立委沒到，導致民進黨立委被擋在門外，「內部會議非正式成員，本來就不能夠參加」，王定宇本人也並未在活動會場，「請問是誰擋住了王定宇？還是他根本在自導自演？」

王定宇上午透過影片向媒體表示，IPAC是國會的結盟組織，必須要有朝野政黨人物擔任聯席主席，才能夠成為會員國，至於台灣部分，包含自己在內，在很多年前都提出申請入會，但是主要在野黨國民黨，以及其他政黨拒絕參與，因此台灣遲遲不能入會。

陳昭姿受訪時反擊，王定宇的說法完全錯誤，民眾黨本來就有報名參加，包括她跟吳春城兩位立委，第一階段屬於內部會議，「我們不是內部會員，本來就沒有參加」，至於後半段的短演講，他們本來就會參加，自己也都待在會場，等待賴清德總統的演講。

陳智菡則說，民眾黨立委吳春城、陳昭姿都有報名參與，其中陳昭姿更在上午就抵達會場參加短演講，王定宇聲稱沒有看到在野黨要出席的「徵兆」，然而從立法院國際事務處發布的通知，就能得知與會名單早在上周就製表完成，發送到各立委辦公室，怎麼會有長達三天的資訊落差。

陳智菡表示，至於IPAC內部會議，非正式成員本來就不能參加，王定宇也自行錄製影片，承認自己並非正式成員，難道是想要不受邀就亂入，更何況會議時間也並非如他所說，「款宴IPAC訪團的召集人，還是王定宇委員，連行程都搞不清楚嗎？」

陳智菡指出，王定宇在高鐵上錄製造謠影片，並未出現在IPAC活動現場，「請問是誰擋住了王定宇？還是他根本在自導自演？請問王定宇，為何如此愛說謊？這是你擔任外交國防委員會召委，接待外賓應該展現的態度與風範嗎？」