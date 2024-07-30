IPAC決議：聯大2758號決議文不決定台灣政治地位

賴清德總統今於IPAC年度峰會發表談話，IPAC並在賴總統談話後一致通過決議，認定聯大2758號決議文不決定台灣的政治地位，同時不建構「一中原則」作為國際法律。

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會今登場，賴清德總統受邀以「台灣的全球願景」為題發表談話，IPAC成員並在賴總統發表談話後，舉手通過攸關聯大2758號決議文的典範決議（IPAC Model Resolution on 2758），做出四點認定，包括2758號決議文沒有提及台灣，也沒有決定台灣的政治地位，更不建立中國大陸擁有對台的主權，同時它也沒有提及台灣在聯合國的地位，以及台灣在聯合國組織的參與。

IPAC決議也表示，對中國曲解2758號決議文來支持「一中原則」，並將「台灣」在歷史文件上改稱為「台灣，中國的一省」表達遺憾。

IPAC決議並作出四點解釋，包括2758號決議文不建構「一中原則」作為國際法律，僅建立中華人民共和國作為中國在聯合國的代表資格；沒有法律排除台灣參與國際組織；2758號決議文不影響其他國家決定與台的關係；台灣2350萬人未能有效參與聯合國組織的現狀必須進行補正。