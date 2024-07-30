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特別預算浮濫挨批 綠委：長期債務比優於馬政府

中央社／ 台北30日電
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片

審計部指政府財政長期仍潛存壓力，國民黨團副書記長王鴻薇今天表示，蔡政府浮濫編列特別預算造成國家入不敷出。民進黨團副幹事長林楚茵回應，目前長期債務比遠低於馬政府時期，民進黨執政負責任、國民黨造謠扯後腿。

審計部公布中央政府總決算審核報告指出，若政府收支包含總預算及特別預算歲入歲出，除民國107、108及111年度為賸餘外，其餘年度均為短絀，113年度預計短絀新台幣4905億元。依行政院主計總處112年10月公布113到119年度中央政府財政收支推估情形，總預算與特別預算歲入歲出併計後，113到118年度均為差短，到119年度才有賸餘，政府財政長期仍潛存壓力。

國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇今天表示，審計部指出未來5年，國家財政仍然入不敷出，造成潛在財政壓力的，絕對不是還稅於民，而是政府浮濫編列的特別預算。

王鴻薇指出，過去蔡政府任內編列7次特別預算，總額高達2.4兆元，這都是要用舉債來支出，即便前總統蔡英文已經卸任，可是當初編列的特別預算仍然還在執行，政府就還要舉債來支應。

王鴻薇提到，蔡政府浮濫編列特別預算，未來賴政府也會有樣學樣，例如造7艘潛艦的預算要一次編足，當然將會採取編列特別預算的方式。王鴻薇認為，為了避免造成國家的財政負擔，政府應該要節制浮濫編列特別預算。

國民黨立委李彥秀則在臉書發文透露，審計部29日公布112年度中央政府總決算審核報告，示警過去8年財政紀律敗壞的苦果，將接踵而至。112年度中央政府總決算歲計賸餘扣掉債務還本，再撥補台電1000億元，僅剩的500多億元只夠籌編114年度預算做扣留，看似減緩電價更大漲幅的壓力，卻已無法顧及勞保與健保巨大的隱患。

李彥秀強調，蔡政府時期財政紀律敗壞，從選前大撒幣、特別預算常態化、美化稅收超徵到債留子孫等後遺症，財政地獄的苦果才剛剛要開始。審計部的歲出歲入短絀預警，顯然是總統賴清德對蔡政府「美化財政」的大內宣，開了第一槍，不僅是預警，更是切割。

民進黨立法院黨團副幹事長、立委林楚茵在臉書撰文表示，去年是因為台灣產業受益於蔡政府的防疫作為，才能讓全民有機會能共享經濟紅利，而且除了發現金以外，政府還做了健保撥補、補貼公共運輸、減輕就學貸款等重要福利政策。

林楚茵說明，最重要的是，特別預算與總預算一樣，都須要依公共債務法及財政紀律法的規定，全數納入長期債務計算，受債務存量的限制，而目前長期債務比是28.29%，遠低於公共債務法規定40.6%的債限，也遠低於105年從國民黨政府手中接下的33.0%，民進黨執政負責任、國民黨造謠扯後腿。

債務 林楚茵 民進黨 王鴻薇

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