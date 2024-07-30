柯文哲自爆圖利京華城 民眾黨圓：合法範圍協助推動

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲深陷三大案，他今天接受節目專訪時自爆，京華城案從都市計畫委員會、都市設計審議委員會，再到三個專案小組，官員至少有50人，大家都是依法行政，如果要辦京華城案，先說哪裡不合理，「我說對啦圖利，哪個地方不合法？」

民眾黨發言人吳怡萱受訪時表示，柯文哲的意思是表達在合法範圍內，協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利。

柯文哲中午接受網路節目「中午來開匯」專訪，主持人黃光芹提及，新竹市長高虹安涉貪遭判刑，有部分民嘴提醒柯文哲要小心，柯文哲說，「有沒有問題，我自己應清楚」，應該要相信個人，而不是相信個人，當時在台北市政府公開透明的制度，「要出問題太困難了。」

柯文哲舉例，台智光案就很奇怪，「我是檢舉人家的，怎麼現在被檢討」，自己在市長任內修改費率，當初編列的預算是4.6億，台北市長蔣萬安上任後變成5.5億，同樣的費率多了9000萬元，「這個才是重點，其實我也知道，那個要辦下去還得了。」

柯文哲說明，京華城案從都市計畫委員會、都市設計審議委員會，再到三個專案小組，還有台北市都發局的官員，全部都有會議紀錄，如果有問題，到底要抓誰，涉及的人員至少有50人，難道要說全部被收買，目前也沒有查到金流，或者有人出來反咬，都發局從官員到局長，每個人都敢跟議員對打，因為大家都是依法行政。

柯文哲強調，如果要辦京華城案，就先問第一個題目，「告訴我哪裡不合理？我說對啦圖利，哪個地方不合法」，到現在為止講不出來，至於外界認為會讓廠商賺到錢，難道只要跟政府做生意，有互動的都要虧錢才對，要拿到比較高的容積率，本來就得要付出代價。

柯文哲也笑說，如果要打所謂的三大案，應該趁他選總統的時候，不然就先留存著，等到下一次再打，現在前不著村後不著店，「這個時候什麼都沒有，打這個幹什麼，時間也不對，真的是沒事亂咬。」