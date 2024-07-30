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【即時短評】IPAC在台辦峰會 國民黨循例不隨「反華」起舞

聯合報／ 記者屈彥辰
「對中政策跨國議會聯盟(IPAC)」峰會今天在台灣舉辦，國民黨選擇缺席。圖為副總統蕭美琴在台北賓館接見訪團成員。圖／中央社
「對中政策跨國議會聯盟(IPAC)」峰會今天在台灣舉辦，國民黨選擇缺席。圖為副總統蕭美琴在台北賓館接見訪團成員。圖／中央社

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會今於台北舉行，會前國民黨究竟是否將有立委踏入其中，著實為外界關注，不過國民黨終究是選擇了謹慎的一步，一句「循例不參加」，也代表循例選擇和陸，不隨「反華」起舞。

要說IPAC峰會為何讓國民黨躊躇再三，不得不說回IPAC性質。IPAC為由35個國家的議會，超過250名跨黨派國會議員組成的一個國際組織，目的為關注各國對華政策，並適當提供相關建議。大體而言，大陸當局將其視為嚴重敵視大陸的「反華組織」。

國民黨向以兩岸和平的維繫者、交流促進者自詡，從前總統馬英九率一眾青年學子訪問大陸，進行兩岸間的學子交流，與中共總書記習近平會晤，再到國民黨立法院黨團總召傅崐萁率領藍委團，會晤大陸政協主席王滬寧等，國民黨與中國共產黨的關係並非一般。

因此，國民黨難有政治人物甘冒國共關係之大不韙，只為一蹭西方各國集體抗中的一時熱度。回過頭來，人走茶涼，熱度能維持幾天？下一波西方口惠式的抗中挺台消息跟新聞一來，誰還記得今日之蹭？只不過，大陸的筆記本卻會記上一筆破壞兩岸和諧的帳。

當然，國民黨內不乏有論者認為，這類抗中峰會並肩世界民主之林的場合參與也未為不可，多少能洗去些泛綠潑上的紅漆。然而，國民黨喊挺民主、親美友日又和陸，喊到喉嚨都啞了，民進黨也未停止抹紅國民黨。

社會學上有一詞彙，為「標籤效應」（labelling），就是為他人強制賦予的刻板印象，進而產生積極以及消極效果。有趣的是，被貼上標籤者往往也會認為自身的特性似乎符合標籤所述，嚴重者產生自我否定。國民黨就是如此，被經年累月戴紅帽，久了快忘了自己黨名還有「中國」二字，變得不敢有明確立場，動輒得咎，而非差在參與一場IPAC峰會。

國民黨 標籤 馬英九

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