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賴總統重申「和平四支柱」：不卑不亢、維持現狀

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今於IPAC年度峰會發表談話，重申「和平四大支柱」。賴總統指出，台灣將加強與民主國家肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，以備戰來避戰，靠實力達到和平的目標；他也強調，穩定而有原則的兩岸領導力，台灣會致力維護區域的和平穩定，不卑不亢，維持現狀。

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會今登場，賴清德總統受邀以「台灣的全球願景」為題發表談話。賴總統表示，台灣將以「和平四大支柱行動方案」，做為行動指引。

賴總統指出，第一個支柱是，強化國防力量，台灣將持續推動國防自主，以及國防採購，建立引進新興技術的機制，以及建構全民防衛體系。賴總統並表示，他在上個月宣布，將在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，來強化社會整體的韌性，足以因應各項挑戰。

賴總統指出，台灣上周剛舉行全國性防衛作戰的軍事演習，今年特別以「無劇本、實戰化」的方式，來驗證國軍的應變能力，也展現台灣守護國家的決心。

賴總統表示，第二個支柱是，建構經濟安全。他指出，台灣擁有強大的科技實力及創新能力，半導體產業也領先全球。這是台灣的優勢，也是台灣的責任，台灣將持續努力，跟理念相近國家，一起打造「民主晶片」（democracy chips）永續供應鏈，促進世界的繁榮發展。

賴總統表示，台灣也期盼和各國深化經貿連結，包括加入CPTPP，與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」（EPA），接續推動「台美21世紀貿易倡議」，以及「台英提升貿易夥伴協議」（ETP）的後續協議談判，共同創造更豐碩的經貿成果。

賴總統說，第三個支柱是加強與民主國家肩並肩站在一起，共同發揮威懾的力量，以備戰來避戰，靠實力達到和平的目標。

賴總統說，G7領袖上個月發表公報，重申台海和平穩定，對國際安全及繁榮不可或缺，並且首度納入支持台灣有意義地參與國際組織；IPAC今年也啟動的「MIST 行動計畫」，讓各國能夠瞭解，在台海地區發生的任何衝突，都將對全世界，造成比俄烏戰爭和新冠疫情，更深遠的經濟衝擊。

賴總統說，第四個支柱是，穩定而有原則的兩岸領導力。他表示，身為國際負責任的一員，台灣會致力維護區域的和平穩定，不卑不亢，維持現狀；台灣也願意，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，和中國進行交流，降低衝突，達到台海和平。

賴總統表示，台灣需要世界，世界也需要台灣，促進民主、和平、繁榮，是全球共同的目標。

台海 國防

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