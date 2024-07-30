出席IPAC 賴總統：中國錯誤詮釋2758號決議 為建構武力犯台依據

賴清德總統今於IPAC年度峰會發表談話。他表示，中國威權主義的擴張，不斷提升灰色地帶的侵犯，破壞區域的和平穩定，並利用法律戰，或扭曲歷史的手段。他強調，法律和歷史不能作為對外侵略的藉口，並認為中國錯誤詮釋聯大2758號決議文是為了建構中國武力犯台的法理依據。

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會今登場，賴清德總統受邀以「台灣的全球願景」為題發表談話。賴清德總統表示，台海的和平穩定與全球的民主和平繁榮發展息息相關。近年來，中國在東海、南海做軍演，不僅僅在台海做軍事演習，也和俄羅斯在南海、西太平洋，進行海空聯合軍演。就在這個月，「北約峰會」的聯合宣言指出，中國是俄烏戰爭的「關鍵支持者」。

賴總統表示，中國威權主義的對外擴張，除了對周邊國家進行軍事恫嚇，也藉由外交打壓、經濟脅迫、網路攻擊，散佈錯假訊息等手段，不斷提升灰色地帶的侵犯，破壞區域的和平穩定。

賴總統指出，中國的擴權行為也經常透過法律戰，或是扭曲歷史。他強調，法律是公平正義的呈現，歷史是自我反省的鏡子，不能夠拿來做對外侵略的藉口，他認為，聯大2758號決議就是非常顯著的例子。

賴總統說，他要藉這個機會特別感謝美國政府，以及歐洲議會等國際力量，透過公開說明，反對中國錯誤詮釋2758號決議，與「一中原則」的不當連結，企圖限縮台灣的國際參與，並且建構中國武力犯台的法理依據。

賴總統強調，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅，台灣會盡一切力量與民主夥伴升起民主保護傘，讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅。