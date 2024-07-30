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台灣宗教多元 美國皮尤研究中心民調列4重點

中央社／ 綜合外電報導

美國智庫「皮尤研究中心」研究分析員根據去年對東亞地區和越南的調查結果，就台灣如何體現宗教多元提供一些見解，列出有關台灣在區域宗教格局獨特地位的4個重點。

皮尤研究中心（Pew Research Center）研究分析員邁納（William Miner）寫道，內部資料來自去年6月2日至9月17日對香港、日本、韓國、台灣和越南5個地區1萬390名成年人進行的調查。前4個地區是電話訪問，越南則是面對面訪問。

以下是有關台灣宗教多元的4個重點：

1. 佛教徒、無宗教歸屬者和道教徒各占台灣成年人口約1/4。

這些是台灣最常見的宗教認同。自認信仰基督教、地方或原住民宗教或是多種宗教的比例較小，各占5%左右。

2. 8成台灣成年受訪者認為許多宗教都是真的。

這個比例較去年在香港、日本、韓國和越南調查的結果高。台灣僅8%受訪者認為只有一種真宗教。

此外，2/3台灣人覺得除了他們自己的傳統之外，至少與一種傳統有「個人連結」。例如，雖然僅4%台灣成年人認為自己是地方或原住民宗教的追隨者，但有53%表示他們與這些生活方式有個人連結。

3.與其他調查地區的受訪者相比，台灣人一直較可能表達精神或宗教信仰。

例如，台灣有87%受訪者相信「業」（karma）；韓國的比例為48%。

皮尤研究中心詢問的信仰來自各種傳統，並且在台灣各種宗教團體中很流行。例如，業的概念深植於佛教，96%台灣佛教徒都相信業，不過多數台灣基督徒（64%）也表示他們相信業。

許多台灣成年人也認為自己生活在一個有靈魂的世界。絕大多數台灣成年人（85%）相信看不見的存在，例如神祇或靈魂。多數人（59%）相信山川、河流或樹木能有自己的靈魂。

4. 約1/5台灣成年人（21%）從小就不再信仰道教。

另一方面，3%小時候不是道教徒，但現在自認是道教徒。因此，42%台灣成年人認為他們小時候是道教徒，但目前僅24%自認是道教徒。與其他各區一樣，這種宗教轉變的程度相對高。

儘管道教人口減少，台灣仍是皮尤研究中心認為世上唯一擁有夠多的道教徒人數、可供調查以將他們的信仰和實踐與其他群體分開分析的地方。

佛教 信仰 越南

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