綠委指因在野缺席無法參加IPAC內部會議 藍白反駁

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天在台北舉辦第4屆年會。民進黨立委王定宇說，原訂台灣國會議員可以列席參與內部會議，但因為在野黨立委沒有出席，因此台灣的立委無法參與IPAC內部會議。

對此，國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘表示，王定宇應該要去找外交部或主辦單位，怎麼會罵其他政黨，根本是搞錯對象。台灣民眾黨團立法院黨團主任陳智菡透過媒體群組指出，內部會議非正式成員本來就不能參加，王定宇造謠。

對中政策跨國議會聯盟30日在台北舉辦第4屆年會，計有23國及歐洲議會，共計49位議員及政要來台與會。

王定宇29日以地主團長身分款宴IPAC訪團，而他今天在臉書撰文並發布影片提及，IPAC選擇在非會員國舉辦峰會，這是展現對台灣的支持，不過今天正式議程、上午10時到11時的內部會議，原訂台灣的國會議員可以列席參與，卻因為主要在野黨直到29日仍無參與訊息，基於IPAC跨黨派參與原則，今天台灣立委便無法參與IPAC內部會議，令人遺憾。

王定宇說，IPAC是國會的結盟組織，每一個會員國必須要有朝野政黨人物擔任聯席主席，才能成為會員國，至於台灣部分，包含他在內，在很多年前都提出申請入會，但主要在野黨國民黨以及其他政黨拒絕參與，因此台灣遲遲不能入會。

王定宇表示，礙於規定無法參加IPAC內部會議，這個不能去怪罪別人，這是「我們自己的內部問題」，不曉得台灣的在野黨是否是因為害怕中國不高興，不過之後的午宴、總統賴清德演講等議程，還是可以全程參與。

王定宇呼籲，希望在野黨站在台灣利益、台灣價值上，而非畏懼中共淫威、害怕中共不高興就不敢參與。

針對王定宇的說法，林思銘表示，過去國民黨從未主動派人參加IPAC的慣例，這次既然IPAC選擇在台灣舉辦年會，中華民國的外交部也有從旁協助，王定宇身為年會舉辦國的國會議員，沒辦法進去開會，應該要去找外交部或主辦單位，怎麼會罵其他政黨，根本是搞錯對象。

陳智菡說，民眾黨立委吳春城、陳昭姿都有報名參與，且陳昭姿在上午10時45分前就抵達會場參加短演講。

陳智菡表示，王定宇指IPAC內部會議因為在野黨沒到，導致民進黨委員被擋在門外，但事實是「內部會議非正式成員本來就不能參加」，王定宇自錄影片也承認他並非正式成員，難道是想不受邀就亂入嗎；何況內部會議也不是王定宇所說的時間，質疑王定宇連行程都搞不清楚。

陳智菡說，王定宇是在高鐵上錄製造謠影片，當時記者並未看到王定宇出現在IPAC活動現場，「請問是誰擋住了王定宇？還是根本在自導自演？」。