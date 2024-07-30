賴總統：台灣主體就是指這塊土地和2350萬人

總統賴清德今天表示，不論是稱中華民國、台灣或中華民國台灣，國際間看到的主體就是台灣這塊土地及2350萬人。他重申落實和平4大支柱行動方案，只要對等尊嚴，台灣也很願意與中國交流合作，達到和平穩定、互惠互利的目標。

兼任民進黨主席的總統賴清德21日出席民進黨全代會時，曾說「打造自己的國家：民主台灣」，且其重要目標之一是「建立台灣主體性的國家認同」，遭中國批評台獨。

總統上午在總統府秘書長潘孟安陪同下接見長期在美國僑社推展僑務工作的「北美洲舜裔篤親總公所」回國訪問團，他致詞表示，感謝總公所成立13年來，在北美洲僑界凝聚僑胞力量，團結服務宗親，推動國民外交，促進台美交流。

總統特別提到，上週參加最新一期的外交領事人員、行政人員以及僑務人員的結訓典禮，他和年輕外交人員分享，不管友邦或是其他國家稱呼台灣是中華民國、台灣或中華民國台灣，基本上指的主體都是2350萬人，「我們要團結一致，因為就是這塊土地，3萬6000平方公里，就是2350萬人」，就是在國際上大家所看到的主體。

總統細數台灣在民主、自由、經濟等各層面發展成果，他並說，台灣最大的挑戰，主要來自中國的不放棄武力併吞台灣，但台灣人民會團結一致，他所率領的政府會落實和平4大支柱行動方案，確保台灣的安全還有台海的和平穩定。

第一是強化國防，總統表示，秉持前總統蔡英文的國防自主以及對外軍事採購，強化國防力量。第二是強化經濟韌性，讓經濟進步、產業升級，不僅僅帶來繁榮，還要有韌性，有能力因應外來挑戰，這個是其中的重點。

第三是跟民主國家肩併肩站在一起，共同發揮威懾的力量。總統說，固然看到中國在東海、南海擴軍，在台海進行軍事演習，跟俄羅斯進行聯合軍事演習，但也看到美國、日本、韓國、菲律賓、澳洲、印度這些印太國家，還有北約及其他民主國家持續關心台灣、關心台海的和平穩定。

他強調，不管是7大公約國的領袖會議，或是美國、歐盟，都不斷地強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，台灣站在印太第一島鏈，在民主最前線，一定會盡其所能跟民主陣營站在一起，以備戰避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標。

總統提到，台灣人民熱愛和平與人為善，中國每次天災地變，台灣人民都捐助大筆善款，所以，只要對等尊嚴，台灣很願意跟中國進行交流合作，達到和平穩定、互惠互利共榮的目標。

他說，台灣面臨很多挑戰，不管國內或國外，除了政府必須要扛起責任團結人民、共同面對，也非常需要海外僑領持續支持。他代表台灣人民與國家感謝海外僑領在北美洲的奮鬥，海外僑領是國家力量的延伸，也是國家外交的大使，是國家非常重要的力量。