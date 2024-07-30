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國土署：偽造文書詐領租金補貼 將追究法律責任

中央社／ 台北30日電

國土署今天表示，少數民眾透過偽造文書簽訂不實租約，詐領租金補貼，將進一步加強監管和審核機制，並採取司法途徑追究法律責任，追回非正當取得的租金補貼款項，呼籲民眾切勿以身試法。

審計部29日公布112年度中央政府總決算審核報告指出，內政部辦理「300億元擴大租金補貼專案」，發生溢發、詐領租金補貼案件，尚待追繳的溢領金額高達新台幣1億餘元，又住宅基金銀行專戶長期滯存民眾繳回的租金補貼溢領款項，未及時核銷處理，宜檢討改善。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，民國111年起開辦300億元擴大租金補貼，發現少數民眾透過偽造文書簽訂不實租約申請、詐領補貼款項。對於租賃契約有虛偽或不實情事，都會追究相關刑事責任，民眾如無租賃事實，切勿以身試法。

國土署指出，據統計顯示，300億元擴大租金補貼開辦至今，已移送司法及警察機關調查案件共22案，且目前已有2案經法院判刑確定，已判決的案件為假冒他人名義簽訂租約並提出申請租金補貼。

國土署說明，在地方政府與中央發現異常後，主動移交政風單位，經確認後移送警察機關調查，分別經地檢署提起公訴及法院判刑。嫌犯事後坦承犯罪，並在調解庭與國土署達成協議，償還詐領的租金補貼。

國土署強調，將進一步加強監管和審核機制，確保資源優先運用於真正有需要的民眾。積極打詐是政府維護社會穩定和公平正義的重要目標，對於詐領行為將採取司法途徑追究法律責任，並追回非正當取得的租金補貼款項。

國土署呼籲，民眾如果有發現疑似詐領租金補貼的行為，可向警察機關或國土署提出檢舉，打造公平正義的租屋環境。

司法 國土署 租金補貼

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