審計報告／林口世大運社宅空置234戶 租金補貼溢領破億元

各界關注住宅政策成效，據審計部釋出的中央政府總決算審核報告，截至2023年底，全國屋齡平均32年，超過30年的老屋超過全國房屋總量的半數，老化情形嚴重；另外，內政部推出300億元擴大租金補貼，尚待追繳的溢領金額高達1億餘元，應檢討改善。

近年政府力推都市更新及危老重建執行情形，審計部指出，截至2023年底全國住宅屋齡平均32年，屋齡逾30年老屋達483萬餘戶，超過全國房屋總量919萬餘戶的半數。相較2020年底老屋總數436萬餘戶，3年間增加47萬餘戶，老化情形嚴重。

都市更新案件部分，截至2023年底，全國各縣市受理都更案合計1703件，已核定實施事業計畫 者計有1130件，其中以台北市627件最多，新北市214 件、台中市110件，其他縣市分別為0到10件。

危老重建部分，截至2023年底，全國各縣市受理危老重建案合計4076件，已核准實施重建計畫者3414件，其中以台北市904件最多，台中市663件、新北市531件。

不過，審計部表示，各地方政府針對民間自主更新或自行申請的危老重建計畫，僅新北市政府訂有都市更新契約注意事項，且部分規範內容未臻周延，不利保障民眾參與重建的分配權益。政府宜訂定協議合建的契約書範本供民眾參閱，以利降低重建案件溝通及時間成本，提升都更危老重建效率。

另在推動住宅政策部分，審計部指出，政府直接興建社會住宅預計去年底，可達工程完成發包12萬戶目標，預定完工可入住約近4萬戶，推動速度逐年穩定成長。但民眾對於社宅需求殷切，且平均中籤率偏低，宜加速提升實際供給量能。

審計部表示，內政部依住宅法研訂社宅租金分級收費原則，但已2年10個月仍未定案，導致各機關招租社宅訂定租金時，沒有遵循準據。租金分級收費規劃採雙軌併行制，恐造成同市縣的社宅因不同機關營運管理，其租金標準及計收方式不一，影響民眾申請意願及居住權益，宜妥謀因應對策。

審計部說，部分社宅起租已久，仍有空置未全數出租情形，如新北市板橋民權青年社宅、台中市育賢段二期社宅、高雄市鳳山共合宅，出租率未達80%；林口世大運選手村社宅截至去年3月底，還有234戶未出租使用，長期空置，宜研謀改善。