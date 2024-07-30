最快8月接任中華郵政董座 王國材：帶領同仁往前轉型

交通部旗下國營企業人事異動，繼陽明海運董事長由蔡豐明接任後，交通部長李孟諺今再透露，交通部前部長王國材將接任中華郵政公司新任董事，目前仍待行政院核定公文，最快8月上任；對此，王國材表示，會帶領中華郵政往前轉型、邁進。

李孟諺指出，去年因美國暴力升息，造成中華郵政海外避險有200多億元支出，但中華郵政同時也繳庫80多億，導致10多億元的虧損，跟中華郵政員工努力無關，本業還是賺錢。

李孟諺表示，在這樣吃緊的情況下，現任中華郵政董事長吳宏謀能完成盈餘80多億元繳庫任務，非常佩服，「但中華郵政需要有新的氣象」。

針對新任中華郵政董座人選，李孟諺透露，將由前任董事長王國材回到中華郵政幫忙，帶領中華郵政有更好佳績，包含儲匯、快遞等業務均要借重王國材的專才及經驗，「歡迎老朋友回來」；李孟諺說，預估王國材最快8月接任，行政院已經確定，但尚未收到公文，一切以行政院核定公文為主。

對於將接任中華郵政董座一職，王國材表示，已經代理過2次董事長，很開心有緣再跟中華郵政同仁一起打拚，會在吳宏謀董事長打下的堅強基礎下，持續帶領中華郵政往前轉型、邁進。

至於上任後的目標，王國材僅說，待上任後與中華郵政同仁討論再確認。