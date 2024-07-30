快訊

影／彰化透天厝火災3死2傷 隔成45間出租…房東：沒算住多少人

惡人先告狀！擅自拿走月餅送親戚 婆婆見「1物品」飆罵：害我丟臉

舊寫真照掛看板求償150萬 雞排妹告元和雅醫美診所最終判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京「台灣祭」驚見五星旗 外交部要求調查不得再發生

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

日本年度「台灣祭」28日在東京舉行，有網友在社群平台表示，有攤位海報置入中國五星旗，引發爭議。外交部今表示，駐日本代表處已要求主辦方調查，並評估未來是否繼續擔任該項活動後援單位。  

外交部今舉行例行記者會。針對「台灣祭」上出現五星旗，外交部表示，該活動基本上是民間僑界活動，由我國在日本僑團「日本華商總會」於7月26日至28日在東京代代木公園舉辦，並邀請駐日本代表處擔任後援單位，掛名以示支持。

外交部指出，有關活動攤商招牌出現中國五星旗一事，我國駐日本代表處已要求活動主辦單位進行調查、了解原委及處置方式，並將據以評估未來是否繼續擔任該項活動後援單位，而駐日本代表處也會將本案處理情形，適時對外說明。

外交部並表示，已要求我國駐外館處未來擔任各項活動後援單位時，應確實於事前掌握相關活動及文宣內容，類似情況不得再度發生。

外交部 後援 日本

延伸閱讀

宜蘭漁船遭日扣押 外交部：已在返台途中

蘇澳漁船遭日登檢扣留 家屬匯擔保金後人船獲釋

巴黎奧運／選手村傳盜竊 日本選手戒指、10萬現金被偷

奧運體操／中國單槓2度掉槓 日本男團神劇本逆轉奪金

相關新聞

東京「台灣祭」驚見五星旗 外交部要求調查不得再發生

日本年度「台灣祭」28日在東京舉行，有網友在社群平台表示，有攤位海報置入中國五星旗，引發爭議。外交部今表示，駐日本代表處...

回來了！遭日扣押40小時驚魂 富申漁船獲釋返航

宜蘭縣蘇澳籍富申漁船28下午4點多因越界捕魚，遭日本扣押船隻及帶走8名台籍船員，家屬昨天下午匯出150萬日圓擔保金，火速...

找到工作了！前交長王國材接中華郵政董座

國營事業人事陸續調整，中華郵政近期也將有新的人事調漲，交通部長李孟諺今透露指出，中華郵政新的董事長將由、交通部前部長王國...

獨／滯留陸釣客終能回家 陳玉珍：8月赴陸接人

金門快艇案延燒數月，兩岸近期終於互相釋出善意，雙方代表今天在金門金湖飯店討論善後事宜。國民黨立委陳玉珍表示，「0214漁...

【重磅快評】IPAC峰會 國民黨不需閃躲還應積極參與

「對中政策跨國議會聯盟(IPAC)」峰會今天在台灣舉辦。不過這場峰會，對國民黨卻略顯尷尬。一來是台灣迄今無法入會，是因為...

谷辣斯談婚外情稱隨扈服藥夢遊 藍委酸：為復出準備？

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年爆與李姓隨扈有婚外情，近期稱當時李姓隨扈因工作、婚姻壓力服藥，易夢遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。