東京「台灣祭」驚見五星旗 外交部要求調查不得再發生

日本年度「台灣祭」28日在東京舉行，有網友在社群平台表示，有攤位海報置入中國五星旗，引發爭議。外交部今表示，駐日本代表處已要求主辦方調查，並評估未來是否繼續擔任該項活動後援單位。

外交部今舉行例行記者會。針對「台灣祭」上出現五星旗，外交部表示，該活動基本上是民間僑界活動，由我國在日本僑團「日本華商總會」於7月26日至28日在東京代代木公園舉辦，並邀請駐日本代表處擔任後援單位，掛名以示支持。

外交部指出，有關活動攤商招牌出現中國五星旗一事，我國駐日本代表處已要求活動主辦單位進行調查、了解原委及處置方式，並將據以評估未來是否繼續擔任該項活動後援單位，而駐日本代表處也會將本案處理情形，適時對外說明。

外交部並表示，已要求我國駐外館處未來擔任各項活動後援單位時，應確實於事前掌握相關活動及文宣內容，類似情況不得再度發生。