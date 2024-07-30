美跨黨派議員提案制裁中國阻犯台 外交部感謝支持
美國跨黨派參議員日前提案，若中國侵略台灣，將從經濟、能源、金融等方面對中國祭出全面制裁，以嚇阻犯台。外交部今天說，將持續密切關注該法案後續審議進展，也感謝美國國會友人支持，
美國參議院軍事委員會共和黨籍議員蘇利文（DanSullivan）、達克沃斯（Tammy Duckworth）25日共同提出「與台灣制裁鄰近民主政體侵略者法案」，主張若中國侵略台灣，將從經濟、能源、金融等方面對中國祭出全面制裁，包括限制中國製造的產品進口美國。法案已經交付相關委員會審查。
外交部發言人劉永健今天在外交部例行記者會時回應記者提問說，將持續密切關注該法案後續審議進展。
他表示，美國國會長期對台灣跨黨派支持各界有目共睹，外交部將持續在台美雙方長久堅實友好的基礎上與美國友人密切合作，也感謝美國國會友人持續展現對台支持。
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