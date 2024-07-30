宜蘭漁船遭日扣押 外交部：已繳保證金正返台

宜蘭籍漁船「富申號」28日下午遭日本公務船登檢扣船，外交部今表示，經與日方交涉，該船係進入日本與那國島12浬內捕撈，違反該國法規遭扣，經協助繳納保證金150萬日圓，並提出擔保後，全體人員已在昨日獲釋，「人船均安，正在返台途中」。

外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健針對宜蘭籍漁船「富申號」遭日方扣留事件做說明。他指出，富申號28日下午作業時，遭日本公務船追逐並登檢扣押、進行調查。據我國駐日人員查報，船上有我國籍人員8人，該船越界進入日本與那國島12浬內捕撈而遭登檢扣船。

劉永健表示，外交部獲報後，立即指示駐日代表處，及那霸代表處與日方交涉，要求盡速釋放人船。經協助繳納保證金150萬日圓並提出擔保後，全體人員已在29日獲釋。他表示，「人船均安，正在返台途中」。

外交部重申會維護國民權利，也呼籲漁民應遵守規定，避免越線作業，以免蒙受損失。據了解，富申號今早已駛離石垣島，預計今晚返抵南方澳漁港。