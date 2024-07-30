回來了！遭日扣押40小時驚魂 富申漁船獲釋返航

宜蘭縣蘇澳籍富申漁船28下午4點多因越界捕魚，遭日本扣押船隻及帶走8名台籍船員，家屬昨天下午匯出150萬日圓擔保金，火速救人，日方經過審訊船員等調查程序，終於在今天上午8點釋放人船，預計今晚抵達南方澳漁港，讓家屬鬆了一口氣。

根據日方傳來的消息，日本時間9點「富」船經海保廳清點人員無誤出港，並由海保廳巡視船PS-39隨同戒護，同時間也傳來富申漁船離開石垣島港口的照片，船員臉上的表情充滿無奈與疲憊。

蘇澳籍富申CT2-5692屬於14噸級的延繩釣漁船，27日晚上10點多從南方澳漁港出港，船上共8名台籍船員，28日下午4點10分，漁船在距離蘇澳外海40浬、暫定執法線外5浬，遭日本公務船追逐，日方海上保安廳人員登檢，以非法越界捕撈，把人、船帶到石垣島調查。

日方認為，該船因進入日本與那國島12浬領海內違規作業，要求繳交150萬日圓擔保金，約新台幣32萬元，宋姓船長的家屬昨天下午匯款過去，爭取人船儘早獲釋。