對財政前景不樂觀 王鴻薇：未來只會債上加債

我國財政至2029年前恐都是「入不敷出」。國民黨立委王鴻薇今批評前總統蔡英文，任內浮濫編列特別預算，至今仍要舉債支應，而賴清德總統宣示潛艦國造的7艘潛艦一次編足，只會「債上加債」。

審計部昨日公布中央政府總決算審核報告，2023年度歲入歲出賸餘2796億餘元，債務還本1260億元；中央政府公共債務6兆5133億餘元，約占GDP的27.66%，低於公債法規定的40.6%債限。另外，政府收支包含總預算及特別預算歲出歲入從2024年至2029年度均為差短，政府財政有長期潛存壓力。

對於財政出現狀況，王鴻薇說，蔡英文政府任內編了7項特別預算，整個花費到2.4兆元，蔡英文已卸任，可是蔡英文編列的特別預算到現在還在執行，未來要用舉債支應，現面臨最重要問題是特別預算編列非常浮濫。至於賴政府，賴清德總統已對外宣稱未來潛艦國造的7艘潛艦要一次編足， 顯然這一定要用特別預算，幾乎所有特別預算都是用舉債支應，未來只會「債上加債」，越來越沉重。

王鴻薇指出，至於有論者提到去年還稅於民是加重財政負擔，這是錯誤的解讀。還稅於民是本來預估歲入多少錢，但因為稅收向民眾超徵非常多，這部分的錢本來就應該還稅於民，還稅於民絕對不是造成政府財政負擔沉重的主因。

國民黨立委鄭正鈐說，政府的財政紀律肯定非常重要，過去8年蔡英文政府編列很多特別預算，到底符不符合財政紀律，確實要去檢視。不管是前瞻基礎建設，或是軍備採購，確實要回歸合法合規的財政紀律，這是政府要走的長久穩健。