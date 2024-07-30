谷辣斯談婚外情稱隨扈服藥夢遊 藍委酸：為復出準備？

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年爆與李姓隨扈有婚外情，近期稱當時李姓隨扈因工作、婚姻壓力服藥，易夢遊而伴隨與現實脫序的行為。國民黨立委王鴻薇今說，谷辣斯是否為復出準備，也因看見自己沒位子，急著找位子；國民黨立委鄭正鈐說，民進黨內的連續劇比八點檔還精彩。

對於去年傳與李姓隨扈發生婚外情，谷辣斯近期接受專訪辯稱是隨扈服藥脫序，例如示愛，有時講完隔天還會向她道歉。

鄭正鈐說，一個願打一個願挨，谷辣斯這個案子只是讓外界覺得民進黨裡的八點檔連續劇比八點檔還精彩。谷辣斯的動作是否為2026年參選縣長暖身、準備，不得而知，她強調她是賴系人馬，好像只有賴系人馬才能在現在的民進黨的生態中取得一席之地。

鄭正鈐表示，至於谷辣斯跟李姓隨扈間的關係到底是怎樣，之前花蓮地院已有判決她要賠償李姓隨扈妻子75萬元，她之前也告民進黨立委陳瑩。看起來這齣狗血八點檔可能還會繼續往下走。府方高層到底是誰也非常值得討論，到底吃什麼藥會夢遊也很好奇。

王鴻薇說，谷辣斯說法非常奇怪，當時李姓隨扈元配有找上她開記者會，谷辣斯當時還非常強硬，現又說是在夢遊，為何第一時間沒有講？谷辣斯當時講法跟現在完全不一樣，不曉得是否因為谷辣斯想準備復出，編出莫名其妙的理由。若谷辣斯對私人感情、私人生活，都沒有辦法去說明，當什麼發言人？又怪府方不讓她對外講話，這是完全不負責任。谷辣斯現在所有的動作跟說法，是否因看到賴政府都各就各位，沒有自己的位子，所以急著找位子。