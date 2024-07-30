【重磅快評】IPAC峰會 國民黨不需閃躲還應積極參與

「對中政策跨國議會聯盟(IPAC)」峰會今天在台灣舉辦。不過這場峰會，對國民黨卻略顯尷尬。一來是台灣迄今無法入會，是因為國民黨不願參加；其二是此次峰會國民黨立委缺席，說是「沒收到邀請函」，卻被綠營拿出公文打臉。因此，在此議題上，國民黨只能任由民進黨吃豆腐，無法招架。

從政黨的立場和意識形態來看，國民黨不願參加這個會議是可以理解的。首先從名稱上看，這個聯盟名稱是Inter-Parliamentary Alliance on China，其中的"China"指的顯然是對岸的「中華人民共和國」，這與國民黨的「一中各表」政策和現行憲法是有所扞格的。其次，這個聯盟的主要方針，其實就是「反中抗中」，對於主張要與對岸友善往來的國民黨來說，當然望而卻步。

不過，這樣直觀的看法，並不能作為國民黨閃躲的理由。甚至進一步看，國民黨可能有比民進黨還要迫切參與這個峰會的理由。首先，雖然會議聯盟的「中國」指的是對岸，但難道國民黨參與，就不能夠把議題層面拓展到「兩岸」，並陳述不同的意見？

其次，這個聯盟關注的主要議題之一，是大陸的民主、人權問題。民主人權確實是普世價值，無論意識形態為何，台灣都應當作為對岸在民主、人權上的對照組。就國民黨來說，參與峰會不但要呼籲對岸正視民主與人權問題，更要凸顯台灣近年以民主之名反民主，以及各種違反人權的現狀。僅從這一點來看，國民黨就應該要參加這個峰會。

2022年IPAC峰會後發布公告，宣稱要「制止中華人民共和國對各國與中華民國自主發展外交關係的干涉」，時隔2年，這一點當然也是國民黨如果參與峰會可以訴求的重點。呼籲大陸勿阻礙我國際空間同時，鑒於這場峰會有超過20個國家參與，而且幾乎都不是我國的邦交國，國民黨立委如果與會，當然也可以呼籲各國議員回國後，推動與中華民國建立正式的外交關係，這不才是真正落實峰會主張，而且是民進黨代表可能不敢說的話？

在當今國際「抗中」氛圍下，台灣常常被推上對抗的第一線，導致兩岸緊張情勢不斷。對於這種情況，國際間也幾乎只有民進黨的聲音，但民眾對於和平和經濟發展的渴望，才是民意主流。雖然未必能立即見效，但作為最大的反對黨，國民黨有權利也有義務在國際上發聲，而這次IPAC峰會其實就是個很好的平台。