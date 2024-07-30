0214陸漁船談妥 澎湖大進滿88號回台露曙光

0214大陸漁船事件終於在今完成協商，澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全今天說，金門的事今天協議好，過來就會談澎湖籍漁船「大進滿88號」的事，目前就等通知。

澎湖大進滿88號7月2日在金門海域，遭大陸海警船登檢扣押，帶往泉州港，至今28天。大陸1艘「三無」漁船2月14日在金門海域，躲避海巡隊查緝翻覆，造成2人死亡，事件歷經166天，今天兩岸代表在金門簽署協商共識，也令大進滿88號將來的協商可望露出曙光。

澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全今天說，金門大漁船的事今天協議好，過來就可以換談大進滿88號的事，現在就等通知。

陳雙全說，2周前他已透過大陸1名高階退休人員協助，已經把大進88號船員的台胞證及護照送去海警隊，海警隊還沒拿到大陸中央的放行通知書，通知書一到就能放行，今天金門協議談完，他與船東都一起在等大陸方面通知，只要沒變數，應該放行通知一到，大進滿88號就能回來。