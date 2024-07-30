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綠委曝在野黨不出席IPAC峰會 台灣無法參加內部會議

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會今天在台北舉行，台灣立委卻無法出席。民進黨立委王定宇指出，IPAC強調「跨黨派」，國都朝野政黨都要同時參與，由於國民黨民眾黨拒絕參與，導致台灣立委無法出席今天內部會議，相當遺憾，難道在野黨因為怕中國不高興，所以不敢出席嗎？

IPAC是國會結盟組織，每一個會員國必須要有朝野政黨的人物擔任聯席主席，才能成為會員國。 IPAC今年選擇在非會員國台灣舉辦峰會，是首度在台灣舉辦，25個國家49位國會議員來台參與，展現對台灣支持。

王定宇指出，這次IPAC選擇在台灣召開峰會，秉持希望跨黨派參與原則，原來今天正式議程10時到11時30分舉行內部會議，因為國民黨與民眾黨立委未到場，台灣身為地主國，因內部因素無法與會，導致台灣立委無法參加內部會議，相當令人遺憾。

王定宇說，中國用盡各種方法威脅台灣，IPAC首次在非會員國台灣舉辦會員峰會，這是表達IPAC超過33國會員對台灣的支持。在野黨不曉得是否因為怕中國不高興，所以選擇缺席，希望在野黨能夠團結一致，發展國家外交。

國民黨 民眾黨 王定宇

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