影／梁文傑現身金門殯儀館 曝兩岸協商過程與內容

0214大陸漁船事件在兩岸稍早完成協商，外界關注陸方是否還會覺得我「惡意撞船」，陸委會副主委梁文傑今上午現身金門殯儀館並表示，事件之初大家當然有不同看法，但經不斷努力溝通而有進展，這次協商將遺體與船歸還，並讓事件圓滿落幕，也希望金門釣客、澎湖漁船都能盡快落幕。

0214事件稍早於金門金湖飯店重啟協商，並順利協商完成，兩岸雙方並接著前往殯儀館；海巡署長張忠龍則於致詞時再次道歉，對家屬所受煎熬也表達歉意，希望家屬節哀。

梁文傑也於場外接受媒體聯訪時表示，今天就是到現場來跟家屬致意，這次在各方人士幫助之下順利讓事件圓滿落幕；至於外界所關心的共識內容，就是大家所看到的，包含遺體歸還、船也歸還，並讓事件圓滿落幕。

有關大陸起初覺得是海巡署惡意撞船，梁文傑回應，事件一開始，雙方當然都會有不同看法，但經過這段時間的互相溝通，今天就有比較圓滿的結局，這能順利還是因為這段期間大家不斷努力、不斷拉近彼此的認知，才會有一些進展。

梁文傑提到，海巡署長張忠龍的道歉是從事件發生到現在都是如此態度，是就海巡署沒有帶密錄器造成這段時間大家對事件有不同看法表示歉意，而海巡署雖然是正當執法，但總是意外，因此表示對家屬的關懷，海巡署態度始終如一。

另外，有關金門胡姓釣客、澎湖「大進滿88號」事件，梁文傑也說，當然都希望所有事件能盡快落幕，但畢竟是不同事件，現在希望胡姓釣客能盡快回來，也希望大進滿在陸方走完相關程序後能盡快回來。