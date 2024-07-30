影／控公視為「罷樑」宣傳幹部 王鴻薇：已向NCC檢舉
公視台語台播出新聞專題討論罷免基隆市長謝國樑，遭藍營指控報導中只有罷免方的說法。國民黨立委王鴻薇、林沛祥今天舉行記者會，質疑公視台語台已經淪為罷免方的宣傳幹部，王鴻薇指出會向NCC與基隆市選委會具名檢舉公視違反「選罷法」第49條第2項法規。
王鴻薇表示，公廣集團的公視台語台「台灣記事簿」新聞專題「拆樑行動─新世代的政治參與」上架內容主題為罷免謝國樑的「拆樑行動」，集中討論發起罷免方的動機、過程及遭遇，幾乎完全忽略反罷免及基隆市府的說法，公視的營運資金來自人民，「做法卻如此偏頗，難道公視是罷免方的宣傳幹部嗎」？
王鴻薇指控公視，違反「選罷法」第49條第2項，公共廣播電視台及非營利之廣播電台、無線電視或有線電視台不得播送競選、或支持或反對罷免案之選傳廣告，已經具名向NCC與基隆市選委會檢舉公視。
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