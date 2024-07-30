快訊

半導體廠員工上班昏死 公司負責人遭家屬痛毆「逼簽800萬本票」

日本人眼中的台灣女生！1特徵讓台灣人超有感：身邊真的沒人做

奧運擊劍／香港張家朗花劍衛冕 台灣裁判卻遭質疑「黑哨」

影／控公視為「罷樑」宣傳幹部 王鴻薇：已向NCC檢舉

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（中）、林沛祥（左）今天舉行記者會，質疑公視台語台已經淪為罷免方的宣傳幹部，指控公視違反「選罷法」第49條第2項法規。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委王鴻薇（中）、林沛祥（左）今天舉行記者會，質疑公視台語台已經淪為罷免方的宣傳幹部，指控公視違反「選罷法」第49條第2項法規。記者潘俊宏／攝影

公視台語台播出新聞專題討論罷免基隆市長謝國樑，遭藍營指控報導中只有罷免方的說法。國民黨立委王鴻薇、林沛祥今天舉行記者會，質疑公視台語台已經淪為罷免方的宣傳幹部，王鴻薇指出會向NCC與基隆市選委會具名檢舉公視違反「選罷法」第49條第2項法規。

王鴻薇表示，公廣集團的公視台語台「台灣記事簿」新聞專題「拆樑行動─新世代的政治參與」上架內容主題為罷免謝國樑的「拆樑行動」，集中討論發起罷免方的動機、過程及遭遇，幾乎完全忽略反罷免及基隆市府的說法，公視的營運資金來自人民，「做法卻如此偏頗，難道公視是罷免方的宣傳幹部嗎」？

王鴻薇指控公視，違反「選罷法」第49條第2項，公共廣播電視台及非營利之廣播電台、無線電視或有線電視台不得播送競選、或支持或反對罷免案之選傳廣告，已經具名向NCC與基隆市選委會檢舉公視。

基隆市長罷免案沸沸揚揚，國民黨立委王鴻薇（圖）今指控公視台語台已經淪為罷免方的宣傳幹部，已經向NCC與基隆市選委會具名檢舉。記者潘俊宏／攝影
基隆市長罷免案沸沸揚揚，國民黨立委王鴻薇（圖）今指控公視台語台已經淪為罷免方的宣傳幹部，已經向NCC與基隆市選委會具名檢舉。記者潘俊宏／攝影

公視 基隆市選委會 罷免

延伸閱讀

藍委不去IPAC峰會 王鴻薇：循例不參加

批公視違法宣傳罷免案 王鴻薇向NCC、選委會檢舉

只要辦高虹安都能升官 王鴻薇：政治干預司法痕跡明顯

民進黨圍攻盧秀燕 王鴻薇：被當成2028總統大選假想敵

相關新聞

找到工作了！前交長王國材接中華郵政董座

國營事業人事陸續調整，中華郵政近期也將有新的人事調漲，交通部長李孟諺今透露指出，中華郵政新的董事長將由、交通部前部長王國...

獨／滯留陸釣客終能回家 陳玉珍：8月赴陸接人

金門快艇案延燒數月，兩岸近期終於互相釋出善意，雙方代表今天在金門金湖飯店討論善後事宜。國民黨立委陳玉珍表示，「0214漁...

李登輝逝世4周年 賴清德臉書發文：永遠感念在心

前總統李登輝逝世4周年，賴清德總統今天在臉書表示，這段時間，雖然他從政的職務有所改變，不變的是，不時想起李前總統生前多次...

今年短絀5千億未來5年入不敷出 李彥秀：財政地獄將至

我國財政有狀況？國民黨立委李彥秀今日表示，今年短絀近5000億，未來五年入不敷出，財政地獄將至，她疑賴清德總統切割打臉前...

0214陸漁船談妥 澎湖大進滿88號回台露曙光

0214大陸漁船事件終於在今完成協商，澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全今天說，金門的事今天協議好，過來就會談澎湖籍漁船「大進...

李四川指選與不選都沒人信 侯友宜這麼說

2026地方選戰逐步逼近，外界呼聲高的台北副市長李四川，再度被問及是否參選新北市長，他指選與不選都沒人相信，就順其自然。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。