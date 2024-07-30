台劇「零日攻擊」 趙少康：選舉年推出為認知作戰

斥資2.3億元的台劇「零日攻擊ZERO DAY」前導片曝光，該劇由聯電創辦人曹興誠投資、黑熊學院院長沈伯洋擔任總顧問，故事架空在解放軍登陸金門開戰的背景，被質疑是史詩級的綠色軍教片。中廣前董事長趙少康今天批評，此劇在明年推出，顯然又是民進黨為了選舉的認知作戰。

趙少康指出，「零日攻擊」花了2億3千萬元，且預告是明年推出，到時候要選縣市長、縣市議員等，推出這個來抹紅很多人，描述第五縱隊包括宮廟等，很多都被抹紅，將來會不會把一些政治人物拿出來抹紅，都有可能，這就是民進黨的認知作戰。

趙少康說，文化部補助7000萬元，曹興誠到底出多少錢也沒講，不是只有曹興誠跟文化部，還有很多相關單位都出錢，加起來到底政府出了多少？如果是曹興誠個人出，大家沒意見，但如果大部分都是政府出的錢，問題就很大了。

趙少康說，此劇若大部分由政府補助，等於是政府出錢幫民進黨助選，這種瓜田李下不但不避嫌、而且明目張膽挑在選舉的年度來做這樣的事情，以前說黨政軍要退出媒體、校園，「現在民進黨毫不忌諱，統統進去了。」