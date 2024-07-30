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宴IPAC訪團 田中光：中國將台灣解讀成內部問題

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部政務次長田中光昨晚間代表外交部主持酒會，誠摯歡迎IPAC國會議員來台參與年會。圖／外交部提供
外交部政務次長田中光昨晚間代表外交部主持酒會，誠摯歡迎IPAC國會議員來台參與年會。圖／外交部提供

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會今在台北登場，外交部政務次長田中光昨晚間代表外交部主持酒會，誠摯歡迎IPAC國會議員來台參與年會。田中光呼籲，民主夥伴正視中國，將台灣解讀為中國內部問題，合理化其侵略行為。

田中光致詞時表示，台灣處於中國威脅的最前線，近年中國持續以法律戰、網路攻擊、錯假資訊等混合戰，嚴重威脅台灣安全並試圖改變兩岸現狀。多年來，中國透過扭曲聯大第2758號決議，將其內容與「一中原則」不當掛勾，將台灣解讀為中國內部問題，誠盼民主夥伴正視中國，以合理化其侵略行為的手段。

田中光並表示，自2020年成立以來，IPAC在提升公眾對中國警覺的意識，與對抗中國破壞國際秩序等功不可沒，感謝IPAC積極呼籲包括G7和G20成員國支持民主台灣，包括關切台海安全穩定，譴責中國在台灣周邊的軍事演習，強調與台灣緊密合作的重要性，以應對中國經濟脅迫，並推動台灣有意義參與國際組織。田中光並以馬拉松夥伴結伴而行終能抵達終點為例，說明IPAC及民主國家攜手共同捍衛以規則為基礎國際秩序的重要性。

IPAC輪值團長、法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）致詞時表示，本次已是他第四次來台。幾年前，「台灣-法國國會友好協會」（France-Taiwan friendship group）僅20人，現已增加至63人，可見台法關係卓越提升。

他表示，IPAC年會適逢巴黎奧運期間，與此同時，中國於7月1日通過懲治台獨相關法令，嚴重違反聯合國所揭櫫的人權精神，盼中國秉持奧運精神，停止其不負責任且具侵略性的軍事行動，並尊重任何經過台灣海峽及南海行駛自由航行權的船隻，以維區域及兩岸和平及穩定。

外交部 巴黎奧運 法國

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