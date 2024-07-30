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部會首長AI共識營 童子賢簡立峰任講師

中央社／ 台北30日電

行政院人事行政總處今天下午舉行「高階人才AI共識營」內部訓練，成員以部會首長為主。知情官員說，共識營主軸是要落實總統賴清德AI智慧島的政策理念，讓人工智慧實際落地。

共識營議程部分，將由總統賴清德致詞開場，另外共有3場講座，講師分別為和碩董事長童子賢、iKala董事簡立峰、中研院資訊科學研究所研究員兼資訊處長陳伶志。

為凝聚新團隊共識，行政院長卓榮泰520就任前曾召開「行動創新AI內閣」策勵營。行政院人事總處今天下午2時則將舉行「高階人才AI共識營」內部訓練，官員說，這是為了強化各部會首長對賴總統打造台灣成為AI人工智慧島的政策理念，透過實際操兵，縮少部會在推行政策時，想像與實際的落差。

官員說，推動政策就是要務實不做虛，才能讓人工智慧實際落地，今天議程包含賴總統致詞，以及邀請童子賢、簡立峰，以及陳伶志等業界、學界講師，分享AI發展、AI應用等議題。

除了部會首長的「高階人才AI共識營」外，官員說，人事總處未來也會針對次長層級等各類不同對象，推出相應課程，藉以讓整體行政團隊都能對AI等各項發展有更多理解。

AI 團隊 行政院 賴清德

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