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藍委不去IPAC峰會 王鴻薇：循例不參加

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
2024年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會30日於台北舉行，來自25國、約50名國會議員與歐洲議會議員將齊聚一堂。圖為IPAC在2022年訪台。美聯社
2024年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會30日於台北舉行，來自25國、約50名國會議員與歐洲議會議員將齊聚一堂。圖為IPAC在2022年訪台。美聯社

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會今於台北舉行，由於此跨國組織反共特性，令國民黨立委是否參加備受關注。國民黨立委鄭正鈐說，每位委員都有獨立性；國民黨立委王鴻薇表示，循例的話過去沒有參加，所以這次也無參加。

IPAC為一個由35個國家的議會，超過250名跨黨派國會議員組成的一個國際組織，目的為關注各國對華政策，並適當提供相關建議。不過，此組織被大陸有關單位定調為「反華組織」，故性質敏感。

鄭正鈐說，每個委員都有獨立性，每個委員一定考慮本身狀態，若無藍營委員要去，肯定就是沒有藍營委員要去，他覺得不太值得去討論什麼問題。不管藍營怎麼做，民進黨肯定都是持續抹紅，因為抹紅就是民進黨現在唯一能夠做的事情。

王鴻薇說，國民黨立法院黨團有接到邀請函，但循例的話過去沒有參加，所以這次也沒有參加。

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會今於台北舉行，由於此跨國組織反共特性，令國民黨立委是否參加備受關注。國民黨立委王鴻薇表示，循例的話過去沒有參加，所以這次也無參加。記者屈彥辰／攝影
「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會今於台北舉行，由於此跨國組織反共特性，令國民黨立委是否參加備受關注。國民黨立委王鴻薇表示，循例的話過去沒有參加，所以這次也無參加。記者屈彥辰／攝影

國民黨 民進黨 鄭正鈐

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