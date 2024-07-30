批公視違法宣傳罷免案 王鴻薇向NCC、選委會檢舉

公視台語台日前播出罷免基隆市長謝國樑新聞專題，遭藍營碰擊不中立。國民黨立委王鴻薇、林沛祥、律師柯晨晧今開記者會，將依「公職人員選舉罷免法」第49條向NCC（國家通訊傳播委員會）、基隆市選委會檢舉公視，並要求下架影片。

王鴻薇表示，公視台語台當天播出的節目共11分鐘，然而報導謝國樑回應罷免「只有7秒」。公視台語台根本不演了，領納稅錢當黨媒，簡直目無法紀。

王鴻薇說，公視台語台新聞專題「台灣記事簿」的「拆樑行動一新世代的政治參與」單元中，內容違反選罷法，播報謝國樑罷免案，以片面、支持罷免案的方式來報導。她已向基隆市選委會、國家通訊傳播委員會檢舉，去函要求下架該節目，要求相關單位依法查處。

柯晨晧表示，依「公職人員選舉罷免法」第49條第2項：「公共廣播電視台及非營利之廣播電台、無線電視或有線電視台不得播送競選及支持或反對罷免案之宣傳廣告」。初步看來，確有違法之虞，公視應向社會釐清事實，如果確有涉法，應主動下架該節目。

林沛祥則表示，公視台語台節目是支持罷免案的宣傳，並以發起人等相關團體視角進行單方面報導，針對被罷免方（謝國樑、基隆市府），僅有7秒提及「面對超過四萬份罷免連署書，謝國樑卻是沒針對罷免理由回應」。基隆市府過去皆有針對相關爭議回覆，該節目為何不引用？這種惡意的節目內容安排，擺明是要協助罷免，以假公廣媒體身份，進行政治鬥爭。