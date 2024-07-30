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中華郵政人事將異動 王國材最快8月接任董座

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中華郵政高層將異動，交通部長李孟諺30日指出，近期將會有中華郵政人事異動，前交通部長王國材將接手中華郵政董座一職，不過他也強調，實際的相關人事令還是需要等行政院通過公告為準。

李孟諺今日指出，陽明海運董事長將由國立台灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任蔡豐明接任，該人事案已經公布，預計8月1日就會交接。

除了這個人事案以外，李孟諺也透露，中華郵政近期也將有人事變動，雖然中華郵政在去年受到國外避險因素導致有些許虧損，但本業還是有亮眼成績，當時在這樣吃緊狀況，中華郵政董事長能夠完成盈餘80多億元繳庫任務，也佩服董事長推動，但中華郵政需要有新氣象。

針對新任中華郵政董事長人選，李孟諺透露，將由前任董事長王國材回到中華郵政幫忙，帶領中華郵政有更好佳績，儲匯、快遞等業務要借重王董事長的經驗，歡迎老朋友回來。

李孟諺指出，前交通部長王國材最快8月接任中華郵政董事長，行政院已經確定，但尚未收到公文，一切以行政院核定公文為主。

中華郵政 王國材 董事長

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